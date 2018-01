Standard-coach Ricardo Sa Pinto is ziedend op de scheidsrechter na laatste fluitsignaal: “Groot onrecht”

Neen, Standard-coach Ricardo Sa Pinto was geen tevreden man na het laatste fluitsignaal aan de Gaverbeek. Na een dolle slotfase won Zulte Waregem alsnog met 2-1, nadat Standard met tien man was gevallen na een (lichte) rode kaart voor Junior Edmilson. Met een mannetje minder slikte Standard, na slecht verdedigen, het fatale doelpunt. Ricardo Sa Pinto was ziedend en schold scheidsrechter Visser de huid vol, hij moest gekalmeerd worden door Standard-aanvaller Paul-José Mpoku...

“Het is ongelofelijk wat hier vandaag gebeurt. We hebben wel genoeg kansen gehad om te scoren, maar winnen niet omdat we die kansen niet afwerken. Maar dan doet de scheidsrechter op het einde gewoon de match dood”, aldus Standard-coach Ricardo Sa Pinto, die na de match een monoloog hield. “Het is een groot onrecht wat hier vandaag gebeurde”, klonk het bij de Portugees.

“Hij nam ook heel wat foute beslissingen. Zo wist hij dat Agbo al vier gele kaarten had, maar toch geeft hij een vijfde geel ook al raakt hij de bal. En nu moeten we hem missen in de topper tegen Anderlecht. Nadat hij geen penalty fluit voor een fout op Mpoku, sluit hij in zijn fantastische match Edmilson uit.”

