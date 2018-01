De Braziliaan Edmilson incasseerde in de 90ste minuut een tweede gele kaart na een luchtduel. Scheidsrechter Visser zag er een elleboogstoot in. En u?

Edmilson was zich alvast van geen kwaad bewust. Zijn uitsluiting leidde wel de nederlaag van Standard in want twee minuten in blessuretijd kon Saponjic de winnende treffer voor Zulte Waregem tegen de touwen knikken. Edmilson mist hierdoor zondag ook de topper tegen Anderlecht.