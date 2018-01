‘De Buurtpolitie’ steekt de grens over

Binnenkort kunnen ook de Nederlanders kijken naar de capriolen van het team van De Buurtpolitie. De populaire VTM-reeks werd zopas verkocht aan SBS Nederland.

Vanaf maandag 12 maart zendt de Nederlandse zender SBS9 dagelijks afleveringen van de populaire Vlaamse scripted reality-reeks uit om 20 uur. De zender heeft al enkele jaren ervaring met het uitzenden van het genre, maar een even grote hit als De Buurtpolitie hebben de Nederlanders nooit gehad. Voorlopig is de zender van plan drie maanden lang Vlaamse afleveringen uit te zenden. Aan voorraad alvast geen gebrek, want bij ons nadert de reeks zeer binnenkort al de kaap van 500 afleveringen. Komende maandag gaat alweer het negende seizoen in première op VTM en begin februari komt ook de tweede speelfilm De Tunnel in de Vlaamse bioscopen.