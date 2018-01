Zelfs jongeren hebben moeite met nieuwe technologieën

Hun vingers lijken vergroeid met hun ­smartphone, maar zelfs voor de tieners en twintigers gaat de technologie ­vandaag té snel. Dat blijkt uit het Digimeter-rapport dat jaarlijks het mediagebruik in Vlaanderen meet. “Niet iedereen kan mee. En wie wel mee is, probeert dan weer net af te kicken”, zegt professor Lieven De Marez.

Digital natives worden ze ­genoemd: de jongeren die de computer en smartphone altijd hebben gekend en dus worden verondersteld alles te kennen over de digitale wereld. Maar dat is niet zo, blijkt nu uit het jaarlijkse Digi­meter-rapport.

Zo zegt 1 op de 8 twintigers (ofwel 12 procent) niet meer mee te kunnen met de digitale ontwikkelingen. “Dat lijkt een klein percentage, maar die groep groeit wel elk jaar en mogen we dus niet negeren”, zegt auteur en professor Lieven De Marez (Imec/UGent). “Bovendien verwachten we in die leeftijdscategorie zo’n percentage niet meer.”

Schaamte

Het gaat vooral om twintigers die uit minder media­rijke gezinnen komen en vroeger een computer moesten delen met het gezin en dus niet volop konden experimenteren. “Daardoor hebben ze vandaag bijvoorbeeld wel Facebook, maar weten ze niet hoe Snapchat of Slack werkt. Daar schamen ze zich voor.”

Maar niet alleen die populaire apps zijn soms te moeilijk. De Marez stelt vast dat sommige tieners zelfs moeite hebben met basisvaardig­heden. “Ze kunnen foto’s sturen of cd’s rippen, maar met Excel kunnen ze niet werken. Want in veel scholen krijgen ze daar geen les meer over, omdat wordt verondersteld dat ze die basis al kennen.”

Afkicken

Opvallend: ook voor wie wel mee is, gaat het te snel en is het te veel. Want aan het andere uiteinde staat een grote meerderheid die net probeert af te kicken en zichzelf regels oplegt om zijn smartphonegebruik te controleren, zoals tijdens gesprekken hun gsm wegleggen. Dat doet in totaal 58 procent van alle smartphonegebruikers, met een piek bij tieners (61 procent), twintigers (69 procent) en dertigers (68 procent).

Niet onlogisch, zegt De Marez: “Die generaties ervaren het meest stress rond technologie. Als tiener kweekten ze digitale gewoontes: niet één berichtje heen en weer sturen, maar honderden via Whatsapp. Of ze bekeken niet één aflevering, maar bingewatchten. Alles gebeurde meteen en continu, omdat er tijd voor was.”

Tot ze ouder worden en in een andere levensfase komen, waarin die gewoontes té tijdrovend zijn. “Maar ze blijven wel nog in de vingers zitten, dus blijven twintigers de neiging hebben om zo snel mogelijk te reageren op Whatsapp.”

Wie vandaag wil afkicken doet dat trouwens niet meer door een week offline te gaan, zegt socialemedia-experte Sofie Verhalle. “Enkele jaren geleden noemden ze het nog een digitale detox: een week ontgiften. Dat is krachtig en extreem, maar niet zo duurzaam. We gaan vandaag meer op zoek naar hoe we nu met die technologie moeten omgaan in plaats van ze te bannen. Zelf heb ik ook enkele buffers ingebouwd. Mijn telefoon laat ik nu soms thuis en de Facebook-app heb ik van mijn smartphone gegooid.”

Senioren op de smartphone

Maar terwijl jongeren zich afzetten van zoveel technologie, zijn senioren net volop bezig aan een inhaalbeweging. 86 procent van hen heeft een internetaansluiting, en bijna de helft ook een smartphone. De 65-plussers die vandaag een Facebookaccount hebben (41 procent tegenover 32 procent vorig jaar), post of liket zelfs steeds meer, terwijl de jeugd net passiever is op Facebook. Terwijl de ene digitale kloof dus wordt gedicht, ontstaat een nieuwe.