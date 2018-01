Wat gaat premier Michel in Davos doen?

Het is nu of nooit om te investeren in België. Met die boodschap trekt het kruim van de Belgische politiek naar het World Economic Forum (WEF) in Davos, dé plaats voor iedereen die wereldwijd iets te betekenen heeft voor economie en politiek. Michel wil er vooral financiële instellingen en verzekeraars overtuigen om Londen na de Brexit in te ruilen voor Brussel. Met een verlaging van de vennootschapsbelasting als ultieme troef.

In vergelijking met Frankfurt en Amsterdam haalt ons land weinig Londense bedrijven binnen

Speeddaten. Ook CEO’s, ministers en regeringsleiders doen het. Maar dan eerder om miljoenencontracten binnen te halen. En hét mekka daarvoor is het mondaine Zwitserse skioord Davos, waar wereldleiders en andere machtigen der aarde samenkomen om de toestand van de wereldeconomie te bespreken en om deals af te sluiten.

Premier Michel (MR) én Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) zijn dan ook met een duidelijk missie naar de onder de sneeuw kreunende Alpen afgezakt. Samen met de CD&V- en Open VLD-vicepremiers Kris Peeters en Alexander De Croo en het koningspaar, zetten ze België in de etalage als aantrekkelijk alternatief voor Londen.

Banken en verzekeraars

Hoewel de economie het quasi overal goed doet, kan ook Charles Michel met goede kaarten spelen. Net zoals Guy Verhofstadt net na de eeuwwisseling op tournee ging met de notionele intrestaftrek, gaat Michel nu op de boer met de verlaging van de bedrijfsbelastingen. Die dalen op termijn naar 20 procent voor kmo’s en 25 procent voor grote bedrijven.

De verlaging wordt hét argument om CEO’s en investeerders over de streep te trekken. Maar ook het grote aantal buitenlandse investeringen en de loonhandicap tegenover de buurlanden die zo goed als weggewerkt is, spelen Michel en Bourgeois uit.

De twee hebben vandaag en morgen tientallen ontmoetingen met bedrijfsleiders. Dé aandacht gaat daarbij vooral uit naar financiële instellingen en verzekeraars die vanuit Londen opereren, maar na de Brexit uitkijken naar een nieuwe thuishaven. Vorig jaar besliste verzekeraar Lloyd’s na contacten in Davos bijvoorbeeld al om in Brussel een nieuwe poot op te richten. Michel hoopt dit jaar op een bisnummer, om zo ook geld én banen uit Groot-Brittannië naar Brussel te halen. Vooral de Amerikaanse verzekeraar Prudential en het ­Canadese pensioenfonds Canada Pension Plan heeft hij in het vizier. Al pikt ons land in vergelijking met Frankfurt of Amsterdam niet bijster veel Londense bedrijven in.

Michel en Bourgeois ­hopen het tij te kunnen ­keren, maar in regeringskringen valt te horen dat er ook niet te véél mag worden verwacht. Brussel ligt niet overal in de bovenste schuif.