Belgische topclubs willen kunstgras STVV weg, Pro League roept Limburgers op het matje

Er is een nieuwe rel(letje) in de maak in ons profvoetbal. Mede op voorstel van AA Gent gaat de Pro League STVV aanspreken over zijn kunstgrasveld. Enkele (top)clubs vinden dat Sint-Truiden er een competitief voordeel uit haalt. “Dit is totaal van de pot gerukt”, reageert STVV.

Zes en een half jaar ligt het er al. Het kunstgrasveld van Stayen. Voorzitter Roland Duchâtelet wilde op wedstrijddagen de jeugd, de vrouwen en de eerste ploeg laten voetballen op één en hetzelfde terrein. Maar hij wilde ook een ondergrondse parking aanleggen voor zijn nieuw kantoren- en winkelcomplex. Op zijn voorspraak stemde de Pro League in maart 2010 pro kunstgras.

Acht jaar later wil de Pro League er weer van afstappen. AA Gent bracht het onderwerp op tafel en gisteren werd er over gediscussieerd binnen de raad van bestuur. Binnen sommige (top)clubs leeft het gevoel dat STVV een competitief voordeel haalt uit zijn synthetische mat. Bezoekende ploegen spelen slechts één of twee keer per jaar op kunstgras, STVV al zijn thuiswedstrijden.

“Dit is totaal van de pot gerukt”, reageert STVV-manager Philippe Bormans. “Ik kreeg een telefoontje van CEO Pierre François die het met ons over het kunstgras wil hebben. Dit kunnen we niet ernstig nemen. Als de discussie zou gebeuren op basis van wetenschappelijk onderzoek, ben ik altijd bereid tot een gesprek. Maar niet op deze manier. Blijkbaar volstaat het om enkele maanden in de top zes te kamperen om enkele topclubs zenuwachtig te maken. Dit is symbolisch voor de manier waarop ons topvoetbal tegenwoordig wordt geleid.”

Zenuwachtig

De Pro League verwijst onder meer naar het buitenland waar landen als Nederland en Frankrijk van kunstgras zouden afstappen. “Maar een verbod is er in die landen niet”, zegt Bormans. “De Pro League onderzoekt overigens de kwaliteit van de speelvelden en daaruit blijkt dat we een uitstekende mat hebben. Wat van enkele andere eersteklassers, zoals Club Brugge en KV Kortrijk, dit seizoen niet gezegd kon worden. Het stoort me dat we als kleinere club niet worden geraadpleegd over belangrijke dossiers als het tv-contract en de competitiehervorming, maar wel over een overbodige discussie als het kunstgras. We zijn niet van plan ons kunstgras op te geven.” De Pro League wilde gisteren niet reageren op lopende dossiers.