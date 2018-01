Verlaat geviseerde Sofiane Hanni Anderlecht voor Russische topclub?

Anderlecht staat nog voor een tumultueuze transferweek. Er is niet alleen interesse voor Dendoncker (West Ham) en Trebel (Marseille en Nice), maar nu meldde Spartak Moskou zich ook voor Hanni (27).

Sofiane Hanni is vanavond geschorst tegen Waasland-Beveren. Het geeft de spelverdeler tijd om na te denken over zijn toekomst. Spartak Moskou deed officieel nog geen bod, maar de Russische nummer 3 heeft wel concrete interesse. Aangezien Hanni vaak geviseerd wordt door de fans is een vertrek niet onmogelijk.

Anderlecht moet dan wel meewerken, maar na het vertrek van Stanciu kan het Hanni – die toch al vijf keer scoorde en zes assists gaf – niet missen. De Franco-Algerijn ligt ook nog vast tot 2022 en moet heel wat kosten. Er is alleen een oplossing mogelijk als er nog een nieuwe spelverdeler komt. Misschien vanavond toch maar eens praten met het bestuur van Waasland-Beveren over Ryota Morioka?

Toch blijft de prioriteit nog altijd een diepe spits. Landry Dimata van Wolfsburg en Aleksandar Mitrovic van Newcastle lieten nogmaals blijken dat ze zelf openstaan voor Anderlecht. Dimata droomt nog van het WK en ziet RSCA als een kans om die droom te realiseren, maar Wolfsburg laat hem niet gaan. Vorig weekend stond hij wel in de basis, maar pakte hij rood. Mitrovic is dan weer (te) duur om te huren en Vanhaezebrouck is geen voorstander van Mitrogoal.