Hoe is het écht om transgender te zijn? “Ik zal me altijd minder vrouw voelen dan een echte vrouw”

Ze zag haar transgender-zijn lang als een kanker die moest worden uitgeroeid. Tot nu. Nu heeft ze een nieuw lichaam, “waar ze blij mee is”. Maar vraag de knappe Ariane (20) niet of ze ook gelukkig is. “Daar kan ik geen ja op antwoorden. Het komt er nu op aan mijn plaats in de maatschappij te zoeken.” Vanaf vanavond is ze met vier anderen te zien in ‘M/V/X’ op Eén.