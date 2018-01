Vandaag kennen Rode Duivels hun tegenstanders in gloednieuw tornooi: zo gaat de Nations League in zijn werk!

Vandaag staat in Lausanne de loting van de Nations League geprogrammeerd. De wat? Jawel, nog een competitie erbij. Dit keer voor nationale ploegen. Het is een extra tornooi dat volgens de UEFA “het succes van interlandvoetbal moet blijven verzekeren door meer competitieve wedstrijden tegen landen van eenzelfde niveau in te lassen”.

Volg hier LIVE de loting van de Nations League!

Hoe gaat het in zijn werk?

Alle 55 UEFA-landen worden ingedeeld in vier divisies op basis van hun UEFA-coëfficiënt. De beste landen spelen onderling tegen ­elkaar in Divisie A, hetzelfde geldt voor de zwakke broertjes in Divisie D. Elke divisie wordt ook nog eens opgedeeld in vier groepen van drie of vier ploegen. Die ploegen spelen elk uit en thuis tegen elkaar. De groepswinnaars promoveren voor de volgende editie van de ­Nations League naar een hogere divisie, de laatste in de stand degradeert en speelt in de editie van 2020 dus een divisie lager.

De vier groepswinnaars van Divisie A spelen in juni 2019 een Final Four om te bepalen wie de winnaar wordt van de Nations League.

Wat levert het op?

EK-tickets. Alle groepswinnaars van de Nations League die zich niet via de ‘gewone’ kwalificaties hebben geplaatst voor het EK, spelen in maart 2020 play-offs. Wie die wint, krijgt een ticket voor het EK in 2020. Het format houdt dus ook in dat er ook uit Divisie D, de zwakste divisie dus, één van de zwakke broertjes zich voor het EK zal kunnen plaatsen. Er is met andere woorden een mogelijkheid dat we zowaar Gibraltar in 2020 op het EK zien.

Als de groepswinnaars van de Nations League in de ‘gewone’ voorrondes al een ticket voor het EK hebben bemachtigd, wordt hun plaats in de play-offs ingenomen door de volgende in het klassement van de groep in kwestie. Het is daarom ook dat de kans klein is dat de Rode Duivels niet aan de play-offs zullen moeten deelnemen, aan­gezien ze zich wellicht al via de ‘gewone’ voorrondes gekwalificeerd zullen hebben.

Wat betekent dit voor de Rode Duivels?

De Rode Duivels zijn – net als Duitsland, Portugal en Spanje – reekshoofd in Divisie A en zitten straks bij de loting dus in pot 1. In pot 2 en pot 3 van Divisie A zitten onder anderen Frankrijk, Engeland en Nederland, wat dus betekent dat er voor Kevin De Bruyne en co. straks enkele interessante affiches meer op het programma kunnen staan.

In september, oktober en november spelen de drie ploegen in dezelfde groep onderling twee keer tegen mekaar. Als België groepswinnaar wordt door pakweg Frankrijk en Nederland voor te blijven, dan speelt het in juni van volgend jaar een Final Four tegen de andere groepswinnaars van Divisie A om eindwinnaar te worden van de Nations League.

Zijn er ook nadelen?

Ja. Zo zullen er op het einde van de groepsfase sommige ploegen bij gebaat zijn om met opzet te verliezen.

Een concreet voorbeeld: Noorwegen maakt op de laatste speeldag in Divisie C geen kans meer op groepswinst en als het verliest, eindigt het laatste in zijn groep. Dat betekent dus ook degradatie naar Divisie D.

Dat is allesbehalve een drama, aangezien de ploegen uit Divisie D de zwakste landen zijn en Noorwegen het dus makkelijker zal hebben om in de Nations League van 2020 wel groepswinnaar te worden en dus een EK-ticket te pakken.