Einde verhaal voor Batshuayi bij Chelsea: Conte wijst spits de deur

Het staat zo goed als vast dat Michy Batshuayi (24) deze maand Chelsea verlaat. Met Edin Dzeko (31) komt er vermoedelijk deze week een nieuwe spits bij. “Als er een spits komt, vertrekt Batshuayi op uitleenbasis”, is trainer Antonio Conte duidelijk.Bart Lagae

Chelsea speelt vanavond de terugwedstrijd van de halve finale van de League Cup op Arsenal. Eerste spits Alvaro Morata is geblesseerd, maar Conte gaf gisteren aan dat hij niet geneigd is om Michy Batshuayi op te stellen. Nochtans speelde die vorige zaterdag een meer dan behoorlijke wedstrijd op het veld van Brighton.

“Ik weet niet of het nu het moment is voor Michy”, zei Conte gisteren. “Elke speler kreeg zijn kans om te spelen en zijn waarde te tonen. Nu moet ik de juiste beslissing maken voor het team. Elke match is anders en de kwaliteit van de tegenstander is ook anders.”

Vermoedelijk kiest Conte voor een voorhoede met Hazard als valse 9, geflankeerd door Willian en Pedro. Batshuayi acht hij niet klaar voor het grote werk. Dat werd nog eens pijnlijk duidelijk toen hij over Batshuayi het volgende zei. “Het is mijn taak spelers beter te maken. Soms lukt dat, soms niet.” Tot voor gisteren nam Conte Batshuayi altijd in bescherming. Nu lijkt het erop dat hij Batshuayi heeft opgegeven.

Dzeko

De oorzaak voor die ommekeer is de nakende komst van een nieuwe spits. De zaakwaarnemer van Edin Dzeko is in Londen om de voorwaarden voor een transfer te bespreken. De Bosnische aanvaller van AS Roma is al 31, maar al heel zijn carrière een garantie voor goals. Ook in de Serie A vindt hij vlot de weg naar de netten. Vorig jaar snoepte hij Dries Mertens nipt de titel van topschutter af.

“Als er een spits komt, vertrekt Batshuayi op uitleenbasis”, zei Conte gisteren. “Hij wil geregeld kunnen spelen en dat is ook zijn recht. Als er een speler komt, gaat er een speler weg.”

Chelsea toetste af of Roma te vinden was voor een ruildeal, maar technisch directeur Monchi liet verstaan dat hij geen interesse heeft in Batshuayi. De Brusselaar heeft een persoonlijk akkoord met Sevilla en als de Spaanse club een deal kan sluiten met Chelsea, lijkt dat zijn meest waarschijnlijke bestemming te worden. Batshuayi kan alleen maar hopen dat Dzeko snel tot een akkoord met Chelsea komt. Zijn dagen onder Antonio Conte zijn nu echt wel geteld.