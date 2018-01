Verloren zoon Ritchie De Laet keert terug naar de Bosuil: “Hier heb ik elf jaar op gewacht”

Na een ontdekkingstocht van meer dan tien seizoenen doorheen het Engelse voetbal keert Ritchie De Laet (29) terug naar Royal Antwerp FC. Dat bereikte gistermiddag een akkoord met Aston Villa over een uitleenbeurt tot aan het einde van het seizoen met aankoopoptie. Tegen AA Gent is De Laet echter nog niet speelgerechtigd. “Toen ik wist dat Antwerp geïnteresseerd was, heb ik geen moment getwijfeld.”