CLUBNIEUWS. Ook in nieuw bestuur Anderlecht schaakspel rond nieuw stadion, financiële onrust bij Lierse

Bij Anderlecht is er meer duidelijkheid over het nieuwe bestuur dat binnen iets meer dan een maand er officieel aan begint. En wat blijkt: bouwbedrijf Besix blijft aandeelhouder. Het hoopt stilletjes om Anderlecht een nieuwe voetbaltempel te schenken, maar zal moeten schaken tegen bouwgroep Versluys van Marc Coucke. Bij Lierse is het onrustig, daar krijgen de spelers hun loon niet uitbetaald. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

ANDERLECHT. Bouwbedrijf Besix blijft toch aandeelhouder

Op 1 maart krijgt Marc Coucke – samen met zakenpartner Joris Ide – 74 procent van de aandelen van Anderlecht in handen. De andere 26 procent is verdeeld onder kleine aandeelhouders. Johan Beerlandt, de baas van bouwbedrijf Besix, wilde aanvankelijk zijn aandelen verkopen, maar veranderde van mening. Zeker toen Coucke bij zijn voorstelling een verhuizing van Anderlecht naar het Eurostadion – een plan van concurrent Ghelamco – afschoot en zei dat de club een stadion nodig heeft, rook Besix weer kansen.

Het bedrijf, dat eerder al voorstellen deed voor een derde ring op het Vanden Stockstadion en plannen heeft om het Boudewijnstadion te renoveren, kan Anderlecht een voetbaltempel geven. Daarop behield Beerlandt zijn 5 procent en moest onder meer de familie Davignon iets meer afstaan. Of Besix echt kans maakt, is andere koek. Coucke heeft 50 procent aandelen in de bouwgroep Versluys en lijkt met dat bedrijf te willen bouwen. Maar het schaakspel der projectontwikkelaars in het voetbal gaat sowieso door.

De aandeelhouders naast Coucke bij RSCA zijn overigens Michael Verschueren (5%), Johan Beerlandt (5%), Julie en Claire Vanden Stock (5%), de familie Davignon (5%), Alexandre Vandamme (5%) en Jo Van Biesbrouck (1%). (jug)

AA GENT. Gezocht: fitte middenvelders

AA Gent, dat vanavond naar Antwerp trekt, zit plots met een tekort aan middenvelders. Onder meer door de kuitblessure van nieuwkomer Anders Christiansen. “Hij is onder de scanner geweest, ik zit nog samen met onze clubarts”, zegt coach Yves Vanderhaeghe. Ook Brecht Dejaegere (knieholte) lijkt niet tijdig fit te raken voor de clash op de Bosuil. “Ik hoop Brecht te recupereren voor het weekend. Esiti sukkelt nog met een heupblessure, we moeten ook rekening houden met zijn toekomst. Hij is nog heel jong en het is aan de dokter om te beslissen.” Verschijnt allicht in de basis: Franko Andrijasevic. Vanderhaeghe had lof voor de man van 4 miljoen euro: “Hij heeft zijn kwaliteiten getoond. Vóór Nieuwjaar was er een negatief beeld ontstaan, dat is nu toch omgedraaid.” Voorts keert Kalu terug uit schorsing. (vdm)

CLUB BRUGGE. Opvolger Vermant debuteert met draw

Rik De Mil, de nieuwe coach van de beloften, debuteerde maandagavond met een 1-1-gelijkspel tegen Standard. Voor beide ploegen was de wedstrijd de opener van de play-offs.

Baiye opende tijdens de eerste helt op een voorzet van Openda de score. Hij nam de bal op de slof op de rand van de zestien. Club creëerde de betere kansen, maar kende pech bij de afwerking. Maar ook Standard kreeg kansen en Eugenio maakte gelijk. Gabriel behoedde Club nog van de nederlaag. (jve)

KV OOSTENDE. Vandendriessche twijfelachtig, Milic out voor Club

Gisteren trainde KV Oostende een voorlaatste keer in aanloop naar de wedstrijd op Club Brugge. Trainer Custovic noteerde enkele afwezigen. Zo trainde Milic nog steeds niet mee. De verdediger moet na de wedstrijd tegen Kortrijk ook de match op Club aan zich voorbij laten gaan. Hij sukkelt met de hiel. Bjelica keerde terug na ziekte en is in principe speelklaar, maar nu ligt Vandendriessche ziek in bed. Vandaag moet blijken of hij fit raakt. (jve)

LIERSE. Financiële onrust, spelers niet meer betaald

Er heerst opnieuw financiële onrust bij Lierse, waar de voltallige spelerskern en de omkadering nog altijd wachten op het loon van december. De club krijgt nog tot eind deze maand de tijd om aan zijn verplichtingen te voldoen, anders dreigen de spelers met acties. “De spelers hebben uiteindelijk besloten vooralsnog te blijven trainen en spelen”, reageert Dirk Devos van spelersvakbond Sporta. “Tegelijk werd de afspraak gemaakt dat uiterlijk 31 januari de achterstand moet aangezuiverd zijn. Lierse speculeert op een overname en schuift de zaken voor zich uit, maar het is erg onduidelijk wanneer die machtsoverdracht er zal komen. (kugu)

LOKEREN. Maes selecteert zelfde namen als tegen Gent

Lokeren-trainer Maes ¬selecteerde voor de thuiswedstrijd van vanavond tegen Genk exact dezelfde namen als tegen AA Gent. Het is uitkijken of nieuwkomer Jean Alassane Mendy, zondag in extremis niet op het wedstrijdblad, voor het eerst mag plaatsnemen op de bank. Marko Miric en Mijat Maric doen volgende week wellicht wedstrijdritme op met de beloften. Die beloften wonnen maandagavond hun eerste wedstrijd van de nacompetitie op het veld van Oostende (1-4). (whb)

WAASLAND-BEVEREN. Angban is fit

Trainer Sven Vermant kan rekenen op een volledig fitte kern. Victorien Angban keert terug uit schorsing en start wellicht opnieuw in de basis. Nieuwkomer Rachid Aït-Atmane, die de voorbije dagen twee trainingen afwerkte, is speelgerechtigd en zit in de selectie. De vraag blijft echter of Vermant hem na amper twee trainingen al meteen voor de leeuwen gooit in Anderlecht. Marquet is het kind van de rekening en valt uit de selectie.Moren heeft de voorbije dagen de trainingen hervat, maar zit nog niet in de selectie. (whb)

ZULTE WAREGEM. Zulte Waregem richt pijlen ook op Noorse verdediger

Zulte Waregem blijft naarstig op zoek naar een centrale verdediger. Naar verluidt heeft het ook interesse in de Noor Johan Bjørdal (foto). De 31-jarige verdediger zit zonder club en zou dus transfervrij de overstap kunnen maken. In Italiaanse media klinkt het dat Nicola Leali dan toch op weg is naar de Italiaanse tweedeklasser Perugia. Witte rook in het dossier rond Theo Bongonda is er vooralsnog niet. Die vertoeft weer in het Turkse Trabzon. (jcs)