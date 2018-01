Amerikaanse Senaat bevestigt Powell als Fed-voorzitter

President Trump had Jerome “Jay” Powell in november benoemd als opvolger van Yellen. Foto: REUTERS

De Amerikaanse Senaat heeft dinsdag de benoeming van Jerome Powell als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve bevestigd met 85 stemmen tegen 12. De 64-jarige Powell volgt Janet Yellen op, die sinds 2014 aan het hoofd staat van de centrale bank. Haar mandaat loopt af op 3 februari.

President Trump had Jerome “Jay” Powell in november benoemd als opvolger van Yellen. Hij droeg ook de voorkeur uit van minister van Financiën Steven Mnuchin. De als pragmatisch bekendstaande Powell werd in 2012 door Trumps voorganger Barack Obama al aangesteld als bestuurder bij de Fed.

Powell is de eerste voorzitter van de Fed sinds het einde van de jaren 70 zonder een doctoraat in economie. De zestiger is advocaat van opleiding, maar heeft er wel een carrière als investeringsbankier opzitten. Verwacht wordt dat hij het gematigde beleid van zijn voorgangster - gekenmerkt door lage rentetarieven - zal voortzetten.