Zeker elf doden bij dubbele aanslag in Libië

In de zomer van vorig jaar nam de machtige militaire leider Khalifa Haftar de controle over de belangrijke havenstad over (archiefbeeld). Foto: AFP

Bij een dubbele aanslag in de Oost-Libische stad Benghazi zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen en 42 gewond geraakt. Enkele gewonden bevinden zich nog in kritieke toestand, klinkt het dinsdagavond bij ziekenhuisbronnen.

In de wijk Al-Salmani gingen kort na elkaar twee bommen af in de buurt van een moskee. Ooggetuigen melden dat de eerste bom ontplofte toen gelovigen de moskee verlieten. Libische media berichten dat een leider van een lokale militie om het leven is gekomen. Wie verantwoordelijk is voor de aanslag, is nog onduidelijk.

In Benghazi begon in 2011 de opstand tegen de toenmalige machthebber Moammar Kadhafi. Na de burgeroorlog die daarop volgde, werd jarenlang gevochten om de stad. Ze stond daarbij onder controle van een bondgenootschap van overwegend islamistische milities. In de zomer van vorig jaar nam de machtige militaire leider Khalifa Haftar de controle over de belangrijke havenstad over.