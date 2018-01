Burgemeester vraagt OCAD om veiligheidsscreening voor Aalst carnaval

Aalst - De burgemeester van Aalst, Christophe D’Haese (N-VA), wil dat OCAD een bijkomende terreurscreening uitvoert voor Aalst Carnaval. Het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD) verlaagde het nationale dreigingsniveau maandag van niveau 3 naar niveau 2. Maar D’Haese ziet Aalst carnaval als uitzondering op de regel.

Bij een daling van het terreurniveau worden sommige maatregelen bij de lokale politie van Aalst niet langer noodzakelijk. Maar de burgemeester wil de waakzaamheid op peil houden. “Zo denk ik aan het permanent dragen van kogelwerende vesten door onze agenten op buitendienst, een bezoekersregister aan het onthaal van het politiehuis en het stelselmatig melden van elke verdachte toestand en controle aan de meldkamer.” De burgemeester wil zijn korps klaar houden voor Aalst carnaval, dat op 11 februari van start gaat.

Bij een verlaging van het dreigingsniveau zijn uitzonderingen mogelijk voor evenementen met een internationale uitstraling of voor manifestaties die een grote volkstoeloop kennen. “Dat laatste criterium is zeker van toepassing op Aalst carnaval”, zegt D’Haese. “Daarom zal ik OCAD, zoals de procedure het voorschrijft, om een bijzondere veiligheidsscreening verzoeken die specifiek op carnaval is gericht.” De burgemeester kondigt aan dat het bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) in elk geval van kracht blijft tijdens Aalst carnaval.