Juridische strijd tussen parket en horecabroers rond 14 iconische restaurants

Brussel - Het parket en de horecabroers-Beyaz vechten een juridische strijd uit over de toekomst van veertien Brusselse restaurants, waaronder La Maison du Cygne. Het faillissement wenkt, schrijft De Tijd.

Begin december maakte De Tijd bekend dat de twee broers Beyaz via de wet op de continuïteit van ondernemingen (WCO) bescherming hadden gekregen tegen de schuldeisers van La Maison du Cygne, het kroonjuweel van hun restaurantgroep. Twee andere restaurants waren eveneens betrokken in die WCO-procedure.

Maar begin deze week heeft het parket het faillissement gevraagd voor alle restaurants van de Beyaz-groep. Het gaat in totaal om veertien restaurants. La Maison du Cygne zit ertussen, maar ook de Brasseries Georges in Ukkel en Le Vieux Pannenhuis in Jette.

Om de faillissementsprocedure te blokkeren hebben de Beyaz-broers voor alle betrokken vennootschappen een bescherming tegen de schuldeisers gevraagd. Dat schorst tijdelijk de dagvaarding van het parket op.

De bal ligt nu in het kamp van de rechtbank van koophandel van Brussel, die zich over de WCO-aanvragen moet buigen. Pas daarna moet ze zich eventueel buigen over de faillissementsaanvraag van het parket.