Moeder beschuldigd van moord op gehandicapte kinderen van 18 en 26

De 18-jarige dochter van de vrouw werd op 4 september 2012 gevonden in Maudsland, bij Gold Coast, een stad ten zuiden van Brisbane. Het gaat om de vroegere woning van het gezin. In hun huis niet ver daar vandaan, in Upper Coomera, werd op 18 juli vorig jaar het lichaam van de 26-jarige zoon gevonden. Beiden hadden een zware handicap.

De speurders gaan er nu van uit dat de moeder haar kinderen heeft vermoord door hen over lange periodes te hoge dosissen van hun medicijnen toe te dienen. Na het overlijden van de kinderen zou ze honderdduizenden dollars hebben opgestreken van de verzekeringsmaatschappij. Daarnaast zou ze ook nog een derde kind - een 25-jarige vrouw - de voorbije jaren meerdere keren hebben mishandeld.

Maree Mavis Crabtree just faced court charged with murdering two of her adult children. Outside, he lawyer said she would vigorously defend the charges. pic.twitter.com/sxCQNeGZms