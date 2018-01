Twee jaar geleden weigerde hij, maar de vervanger van Kompany lijkt gevonden (en City betaalt er een smak geld voor)

Manchester City is al een tijdje op zoek naar een nieuwe centrale verdediger. De spoeling achterin is wat dun, mede door de wederkerende blessures van Vincent Kompany. Er werden verschillende pistes bekeken maar volgens verschillende media is de vervanger van onze landgenoot gevonden: Aymeric Laporte.

De Fransman van Athletic Bilbao maakt normalerwijze nog deze maand de overstap naar Manchester. De Citizens zijn volgens onder andere Marca en Goal.com bereid om zijn afkoopclausule van 65 miljoen euro te betalen om hem weg te weken bij de Spaanse eersteklasser. City zou bijkomend een opleidingsvergoeding van 5 miljoen euro moeten betalen. Goed voor een transfersom van 70 miljoen euro dus.

Dat maakt van de 23-jarige Laporte de op één na duurste verdediger ooit want enkel voor Virgil van Dijk werd meer betaald. Manchester City zou bovendien vijf van de tien duurste verdedigers in het team hebben. De vier anderen zijn Benjamin Mendy (57,5 miljoen), John Stones (55,6 miljoen), Kyle Waker (51 miljoen) en Nicolas Otamendi (44,6 miljoen).

Laporte (recht) in actie in La Liga. Foto: EPA-EFE

Nu wel overtuigd

De Citizens zouden al een principeakkoord hebben met Laporte, die tot nu toe drie keer geselecteerd werd voor het Franse nationale elftal maar nog geen minuut speelde. Dat was echter ook het geval in 2016, toen de verdediger op het punt stond om naar City te verhuizen voor 50 miljoen euro. Laporte trok toen in extremis de stekker uit de transfer om langer bij Bilbao te kunnen blijven.

Twee jaar later lijkt hij dan toch naar Engeland te komen en er zou een contract van 4,5 jaar klaarliggen. Laporte is een linkspoot en staat vooral bekend om zijn snelheid en voetballend vermogen. Man City dacht ook aan West Brom-verdediger Jonny Evans. In het iets meer aanvallende compartiment is de club van Kompany en Kevin De Bruyne in onderhandeling met Shakhtar omtrent de Braziliaan Fred. Die kan als centrale en aanvallende middenvelder uit de voeten.