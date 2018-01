Vrachtwagen kantelt op E40: chauffeur vermoedelijk in slaap gevallen

Koksijde - De rechterrijstrook van de E40 richting Frankrijk is ter hoogte van Oostduinkerke versperd door een gekantelde vrachtwagen. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. De chauffeur van de vrachtwagen viel vermoedelijk in slaap, maar bleef ongedeerd.

Het ongeval gebeurde rond 6.15 uur even voorbij de afrit Oostduinkerke. De chauffeur was vermoedelijk in slaap gevallen en kwam met zijn vrachtwagen naast de weg terecht. Hij moest door de brandweer uit zijn voertuig worden bevrijd, maar liep geen verwondingen op.

Het is nog niet duidelijk hoe lang de hinder zal duren. Het verkeer kan wel over de linkerrijstrook, waardoor er momenteel geen file staat.