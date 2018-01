Het wordt vandaag 13 graden: hoe abnormaal is dat in de maand januari?

Met temperaturen tot 13 graden wordt het woensdag abnormaal warm voor de tijd van het jaar. Mogelijk breken we daarmee zelfs het vorige dagrecord, dat dateert uit 2001. “Het zal zo’n 7 graden warmer zijn dan gemiddeld in de maand januari”, weet weerman David Dehenauw.

Woensdag is het meestal zwaarbewolkt met vooral in de Ardennen soms motregen. Elders is het droger en op sommige plaatsen, vooral in de Kempen, kunnen er soms wat opklaringen verschijnen. Op het einde van de dag bereikt een regenzone de kuststreek. Er zijn rukwinden mogelijk tot 80 km/u.

Het wordt bovendien zeer zacht voor de tijd van het jaar, met maxima tussen 8 graden in de Hoge Venen en 13 graden in Laag-België.

Abnormaal warm

“Die temperatuur is zeker abnormaal warm voor de tijd van het jaar”, zegt weerman David Dehenauw. “Daarmee zitten we zo’n 7 graden boven het gemiddelde in een maand januari.”

De laatste keer dat het zo warm was op een 24ste januari, was zeventien jaar geleden. Toen was de maximumtemperatuur in Ukkel 12,6 graden. “En het is goed mogelijk dat we het dagrecord nu zullen breken”, klinkt het.

De hoogste temperatuur in de maand januari sinds 1901 halen we echter zeker niet. Die dateert van 18 januari 2007 en 26 januari 2016. Toen was het telkens 14,9 graden.

Te kloppen dagrecord Ukkel vandaag : 12,6 graden. Hoogste temperatuur januari sinds 1901 en halen we vandaag zeker niet: 14,9 op 18/01/2007 en 26/01/2016 — David Dehenauw (@DDehenauw) 24 januari 2018

Zachte temperaturen

Ook de rest van de week mogen we rekenen op zacht weer. “De temperaturen blijven schommelen rond de 8 graden”, aldus Dehenauw. “Daarmee blijft het een beetje te warm voor de tijd van het jaar. Maar de warmste dag van de week is ongetwijfeld woensdag.”

Donderdagochtend is het nog zwaarbewolkt met lokaal nog wat lichte regen. In de loop van de namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog en kunnen enkele opklaringen gevormd worden. In het zuidoosten van het land zorgt de slepende regenzone echter heel de dag voor een grijs en regenachtig weerbeeld. De maxima liggen tussen 5 en 9 graden.

Vrijdag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt. Over het algemeen blijft het droog, maar een licht onstabiele opbouw van de atmosfeer kan toch een bui doen ontstaan, vooral dan in het westen van het land. De maxima liggen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 8 graden in Laag-België.

Zaterdag verwachten we overwegend droog, maar grijs weer. In de loop van de dag kunnen hier en daar enkele opklaringen gevormd worden. De temperaturen stijgen tot 7 à 8 graden.

Zondag trekt een zwakke storing van west naar oost over het land. Het wordt bijgevolg opnieuw zwaarbewolkt tot betrokken met af en toe wat gedruppel. Maxima rond 8 graden in het centrum van het land.