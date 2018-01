Geert was stomdronken toen hij tankstation ramde en man doodreed. Hij was allerminst aan zijn proefstuk toe

Gent - Stomdronken was Geert W. (54) toen hij maandagavond het tankstation op de E40 in Drongen binnen vlamde. Balans: één dode en twee zwaargewonden. W. was zo onder invloed dat hij pas gisteren ondervraagd kon worden. Twee jaar geleden werd hij nog veroordeeld omdat hij de NMBS voor een monsterbedrag had opgelicht en hij liep ook al vijf veroordelingen op wegens dronken rijden.

Oostendenaar Geert W. had zijn nieuwe wagen nog geen drie maanden. Volgens kennissen probeerde hij zijn leven opnieuw op de rails te krijgen na zijn veroordeling in 2015. Maar wat hem maandag bezield heeft om stomdronken het Texaco-tankstation op de E40 binnen te rijden, is voorlopig een raadsel.

De Oostendse zakenman kwam rond 21.30 uur traag het terrein van het tankstation opgereden. Met zijn nagelnieuwe Opel Insignia stond hij bijna stil ter hoogte van de pompen toen hij ineens het gaspedaal weer induwde en in volle vaart de shop binnen vlamde. De ravage was niet te overzien. Aan de koffieautomaat stonden drie Nederlanders en een Gentenaar met zijn zoontje koffie te drinken. Het Nederlandse gezelschap was op terugweg van een klus in Londen. Na de koffie zouden ze huiswaarts keren. Maar Gerrit de Heus (67) is daar nooit meer geraakt. Hij werd het hardst geraakt door de wagen van Geert W. en bezweek niet veel later aan zijn verwondingen.

Zijn twee collega’s, Erwin van Heteren (47) en Marinus Meeuwsen (44), werden met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Van Heteren mocht gisteren naar huis, maar zijn collega ligt nog steeds op intensieve zorgen.

De Gentse papa en zijn zoontje zijn beiden aan de dood ontsnapt. Volgens de mama mag het een wonder heten dat zij ongedeerd bleven bij de dolle rit van Geert W.

Twee promille

Die liep zelf slechts zeer lichte verwondingen op. De hulpdiensten hadden wel meteen in de gaten dat de zakenman erg dronken was. Volgens bronnen had hij meer dan twee promille alcohol in zijn bloed. In zijn eerste gesprekken maakte hij ook een zeer verwarde indruk. De politie nam hem mee, maar het duurde tot gisteren vooraleer hij voldoende ontnuchterd was om ondervraagd te worden over zijn dodelijke rit. De onderzoeksrechter besliste gistermiddag om hem aan te houden. Vrijdag verschijnt hij voor de raadkamer in Gent, die over zijn verdere aanhouding moet beslissen.

Gefoefel met contracten

Feit is dat Geert W. heel wat uit te leggen heeft. Niet het minst dus omdat hij twee jaar geleden nog maar veroordeeld werd in een groot corruptieproces in Dendermonde. De Oostendse zakenman werd toen veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan de helft met uitstel, en een grote boete omdat hij samen met een aantal kompanen de NMBS voor gigantische bedragen had opgelicht. Op het proces bleek dat de verantwoordelijke van de poetsdienst bij de NMBS zich jarenlang had laten omkopen bij opdrachten voor onderhoudswerken. Om dat klaar te spelen, zou hij hulp hebben gekregen van Geert W., die een constructie op poten had gezet waarbij hij vooral zichzelf en zijn kompanen verrijkte. De NMBS kreeg op het proces uiteindelijk meer dan twee miljoen euro schadevergoeding toegewezen.

De vijftiger werd in het verleden ook al vijf keer veroordeeld wegens dronken rijden. Drie jaar geleden werd hij in Oostende nog betrapt na een ongeval met vluchtmisdrijf. Hij had toen ook al ruim 2,6 promille alcohol in het bloed.

Geert W. bleef na zijn veroordeling in Oostende wonen, maar volgens bronnen moest hij vorig jaar als gevolg van de rechtszaak noodgedwongen zijn appartement verkopen.