'Werknemer individueel benaderen om talent te kunnen behouden'

"De aanval is de beste verdediging om de 'war for talent' te kunnen winnen. Het is onvoldoende om via allerlei technieken nieuwe mensen aan te trekken. De zorg voor de bestaande werknemers is minstens even belangrijk." Dat zegt Helge Moureau, Associate Director bij Robert Half Hasselt. Ze roept HR-directeurs en werkgevers op om iedereen in het huidige personeelsbestand een individueel carrièrepad voor te schotelen, zodat de kansen op langdurige tewerkstelling sterk toenemen.

Iedereen is het er over eens: er zijn meer inspanningen nodig om de resterende werkzoekenden klaar te stomen voor de talrijke jobaanbiedingen die momenteel moeilijk ingevuld geraken. Evenmin is er discussie over de noodzaak voor werkgevers om hun eisen iets lager te leggen en zelf mensen op te leiden die niet voor 100% aan het omschreven profiel voldoen. "Maar om de ‘war for talent’ echt te winnen, is de beste aanval misschien wel de verdediging", vindt Helge Moureau, die als Associate Director bij Robert Half in Hasselt, de Limburgse arbeidsmarkt door en door ken. "Bedrijven die werk maken van een duidelijke retentie- en talentmanagementstrategie zullen uiteindelijk aan het langste eind trekken. Een individueel trainings- en ontwikkelingsplan met een duidelijk horizontaal of verticaal carrièrepad, dat samen met de medewerker wordt opgesteld, is daarbij cruciaal."

Elke werknemer moet bij voorkeur zo individueel mogelijk benaderd worden. "In elk bedrijf liggen de accenten, uitdagingen en zelfs gevoeligheden anders", aldus Moureau. "Terwijl de samenleving steeds individueler wordt, verwachten werknemers dat dat op het werk eveneens gebeurt. Wat voor één werknemer goede voorwaarden zijn, zijn dat niet noodzakelijk ook voor een andere. Bij sommige organisaties zitten - voor het eerst ooit - soms tot vijf generaties onder een dak en dat zorgt voor verschillende behoeften."

