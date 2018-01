VIDEO. Een rustig middagje shoppen zat er voor de bezoekers van dit winkelcentrum niet in

Kortrijk - Rustig door de gangen van het shoppingcentrum Ring Shopping Kortrijk wandelen en wat solden meepikken was onlangs heel wat bezoekers niet gegund. Een wel erg angstaanjagende clown joeg hen de stuipen op het lijf.

Het angstaanjagende ontvangstcomité bleek een promotiestunt voor It: Chapter One, de horrorfilm die sinds vrijdag op dvd, Blu-Ray en video on demond te bekijken is. Pennywise the Dancing Clown, de clown uit de films, dwaalde door het complex en stond de bezoekers onder meer in de lift op te wachten. Benen trilden, gezichten trokken bleek weg en er werd flink wat geschreeuwd maar iedereen bracht het er heelhuids van af.