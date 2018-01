Jonge Deliveroo-koerier daagt Deliveroo voor de rechter

De 19-jarige Sytze Ferwerda klaagt Deliveroo aan, de maaltijdbezorgdienst wil ook in Nederland enkel nog met zelfstandige koeriers werken en dat ziet de jonge fietskoerier niet zitten. De sociaaldemocratische partij PvdA steunt zijn strijd: “Deliveroo zijn de nieuwe boeven.”

Sytze Ferwerda werkt als fietskoerier bij Deliveroo. Dat wil hij ook blijven doen, maar dan gewoon in loondienst. Nu de maaltijdbezorgdienst vanaf 1 februari alleen nog met zelfstandige bezorgers wil werken, vreest hij om als schijnzelfstandige behandeld te worden. Bovendien worden de koeriers dan per afgeleverde maaltijd betaald, niet langer per uur. Ferwerda daagt Deliveroo nu voor de rechter.

Maximale winsten

Een groot bedrijf aanklagen, is geen alledaagse zaak voor een 19-jarige. Maar Ferwerda is niet alleen in zijn strijd: hij kreeg het geld voor de rechtszaak bijeen door een crowdfundingsactie van de politieke partij PvdA. “Deliveroo zijn de nieuwe boeven,” klinkt het bij kamerlid Gijs van Dijk. “Ze proberen over de rug van hun bezorgers de winsten maximaal de hoogte in te jagen. Alle risico’s voor de bezorger, alle winst voor Deliveroo.”

Meer rechten en zekerheid

Met het proces hoopt Ferwerda meer rechten af te dwingen, zoals een inkomen na een aanrijding. Hij hoopt dat door de rechtszaak bezorgers weer zeker kunnen zijn van een inkomen, een verzekering bij arbeidsongeschiktheid en doorbetaling bij ziekte. “Dat zou ook een duidelijk signaal zijn naar alle andere bedrijven die vergelijkbare plannen hebben: dit mag niet”, aldus Van Dijk.

De PvdA wist dankzij bijna vierhonderd donaties ruim 7000 euro op te halen voor de rechtszaak van Ferwerda.

Ook in België

Ook de fietskoeriers in eigen land zijn niet te spreken over de plannen van Deliveroo. Ze hebben beslist om hun acties tegen de directie op te drijven, zo zouden er al plannen zijn voor vandaag, vrijdag en zaterdag. Op donderdag zal een delegatie van de koeriers bij het kabinet van minister van Werk Kris Peeters vragen waarom het beloofde onderzoek nog niet afgerond is, klinkt het. Maandag staat Brussels minister van Economie Didier Gosuin op de agenda.

De gedwongen omschakeling naar het zelfstandigenstatuut komt volgens het collectief, dat zowat 200 koeriers vertegenwoordigt, neer op een “collectief ontslag van de meest ervaren, nauwgezette en verdienstelijke koeriers”, “zonder sociaal plan of zelfs vergoedingen”, luit het in een mededeling van de christelijke bediendebond namens het collectief.

Minister Peeters laat een zogenaamd “gecoördineerd onderzoek” voeren naar Deliveroo, kondigde hij vorige week aan. Het onderzoek is een samenwerking tussen de sociale inspectiediensten, justitie en politie. Het zou de eerste keer zijn dat dergelijk onderzoek gebeurt.

“Bezorgers wél tevreden”

Deliveroo zelf zegt in een reactie dat de bezorgers heel tevreden zijn met deze nieuwe vorm van flexibel werk en dat er steeds meer bezorgers bij komen. “Wij geloven in het freelancemodel maar streven ernaar het verder te verbeteren,’’ klinkt het.

Deliveroo laat ook weten “op zoek te willen gaan naar een manier om bezorgers meer collectieve zekerheden te bieden en tegelijkertijd de nodige vrijheid te laten behouden.”