Miljoenenschade nadat minderjarige vandalen 500.000 bijen vermoorden

Dankzij een geslaagde crowdfundingsactie kunnen Justin en Tori, twee imkers uit Sioux City hun zaak binnenkort opnieuw opstarten. Vorige maand nog vernielden enkele minderjarige vandalen hun bijenreservaat. Daarbij kwamen naar schatting 500.000 bijen om het leven.

Justin en Tori Englehardt konden op 28 december hun ogen niet geloven toen ze ’s ochtends arriveerden in hun bijenstal ‘Wild Hill Honey’ in Sioux City (Iowa, VS). Enkele vandalen hadden alle vijftig bijenkorven vernield. Daarbij zijn naar schatting ongeveer 500.000 bijen gestorven. Ze maakten ook heel wat materiaal kapot dat in een opslagruimte stond. De schade wordt geraamd op bijna 50.000 euro. “Ze hebben werkelijk elke bijenkorf omver gegooid, waardoor alle bijen om het leven zijn gekomen. Ze hebben ons volledig van de kaart geveegd”, klonk het vorige maand bij een gebroken Justin.

Dodelijke temperatuur

Foto: Facebook Wild Hill Honey

Terwijl een omvergeworpen bijenkorf tijdens de zomermaanden doorgaans geen problemen geeft, kan de schade tijdens de wintermaanden wel hoog oplopen. Bijen vormen in de winter namelijk een cluster, het fenomeen waarbij een kolonie een goed gepakte groep vormt ter grootte van een basketbal. Daardoor kunnen ze de temperatuur hoog houden tot ongeveer 18 graden Celsius.

Maar wanneer iemand de cluster verbreekt en bijen blootgesteld worden aan vriestemperaturen, kunnen ze in geen tijd sterven. In de bijenboerderij van Justin en Tori bevatte elke cluster ongeveer 10.000 bijen, waardoor ongeveer 500.000 bijen om het leven zijn gekomen in slechts enkele minuten.

Crowdfunding

Na de identificatie van voet - en vingerafdrukken kon de politie vorige week twee jongens van respectievelijk 12 en 13 jaar arresteren. De twee minderjarige daders riskeren tot tien jaar cel en een boete van 8.000 euro voor onder meer inbraak en het vernielen van landbouweigendommen.

Het nieuws over het grote verlies ging viraal en tot verrassing van de getroffen eigenaars werd er een crowdfundingscampagne opgestart. Die heeft intussen al 24.000 euro opgebracht. De familie Englehardt weet met zijn dankbaarheid alvast geen blijf. “Bedankt iedereen voor jullie gulle bijdragen en jullie onvoorstelbaar grote steun”, schreven ze op Facebook. “Dankzij jullie kunnen we onze zaak in de lente opnieuw voortzetten.” Wat de daders betreft, hopen de Englehardts enkel dat de straf hen zal helpen om “betere mensen te worden”.