De (belangrijke) vraag die vicepresident Mike Pence niet beantwoordde over de vermeende relatie van Donald Trump met pornoster

“Ik geef geen commentaar op de zoveelste beschuldigingen aan het adres van onze president die op geen enkel bewijs gebaseerd zijn.” Dat was het antwoord van vicepresident Mike Pence op de vraag naar de vermeende relatie van president Donald Trump met de pornoster Stormy Daniels. Dat antwoord was te verwachten, maar zo blijft één belangrijke vraag in heel de hetze toch nog onbeantwoord: waarom schreef Trump in 2016 liefst 130.000 dollar over naar de rekening van Daniels?

Stephanie Clifford, beter bekend onder haar artiestennaam Stormy Daniels, staat sinds vorige week in het middelpunt van de belangstelling in de VS. De Amerikaanse kwaliteitskrant The Wall Street Journal schreef toen dat een advocaat van Trump in 2016 maar liefst 130.000 dollar had overgeschreven naar de 38-jarige pornoactrice. “Als zwijggeld voor een affaire uit 2006”, zo luidde het.

De transactie tussen advocaat Michael Cohen en Stephanie Clifford werd een maand voor de presidentsverkiezingen van eind 2016 onderhandeld, schrijft de krant. Clifford vertelde in private kring dat ze seks had met Trump in juli 2006, in de marge van een chic golftoernooi in de buurt van Lake Tahoe, een toeristische regio tussen California en Nevada.

Trump, op dat moment nog geen president maar wel al getrouwd met zijn huidige vrouw Melania, ontkent de beweringen in alle toonaarden. “Dit is oude gerecycleerde informatie, die gepubliceerd en met klem ontkend werd voor de verkiezingen”, weerklonk het op het Witte Huis.

Stormy Daniels. Foto: ISOPIX

“Ok, hier gaan we”

Ook Daniels, die u mogelijk kent uit volwassen films als ‘Good Will Humping’, ontkende alles. Al wist het Amerikaanse boulevardblad In Touch Weekly intussen wel een niet eerder gepubliceerd interview met Daniels uit 2011 op te graven waarin ze toegeeft wel degelijk “een seksuele escapade” te hebben gehad met de toen 60-jarige Trump. “Hij vroeg me of ik die avond wilde gaan eten met hem. Natuurlijk, zei ik”, luidt het in het interview. Toen ze bij Trumps hotelkamer arriveerde, zat hij echter in zijn pyjamabroek tv te kijken. Uiteindelijk werd het diner een maaltijd in de kamer. Nadat Clifford op een gegeven moment terugkwam van het toilet werden de bedoelingen van Trump duidelijk. “Hij zat op bed en zei kom hier. Ik dacht: ok, hier gaan we.”

Ook vicepresident Mike Pence, die momenteel op bezoek is in Jeruzalem, werd deze week naar de vermeende relatie gevraagd. De rechterhand van de president weigerde alle commentaar. “Ik weiger in te gaan op de zoveelste beschuldigingen aan het adres van onze president die op geen enkel bewijs gebaseerd zijn”, luidde het.

Mike Pence tijdens een persconferentie in Jeruzalem. Foto: AFP

Obscuur bedrijfje

Het te verwachten antwoord. Het zou erg vreemd zijn moest hij iets anders hebben gezegd. Maar tegelijk ook een zeer interessante repliek. Want als de beschuldigingen echt op niets gebaseerd zijn, als er geen sprake van een relatie was, waarom startte de advocaat van Trump dan een obscuur bedrijfje in Delaware (een staat die niet meteen bekendstaat voor zijn transparantie) en schreef hij uit naam van dat bedrijf 130.000 dollar over naar Daniels. En dat eind 2016, net voor de geplande presidentsverkiezingen in november?

Voor zijn presidentschap was Trump een steenrijke vastgoedmagnaat. We mogen ervan uitgaan dat hij niet zo rijk geworden is door zonder enige reden enorme bedragen weg te schenken. Maar als het geld voor een reden gegeven werd, wat was die reden dan?

Slechte timing

Zo’n overschrijving zou op elk tijdstip “verdacht” zijn, maar de timing ervan maakt het volgens de Amerikaanse media “veel meer dan alleen maar verdacht”.

De vraag is dus niet zozeer of Trump en Daniels een relatie hadden, maar wel waarom de advocaat van Trump het geld overmaakte aan Daniels. En die vraag is vooralsnog niet beantwoord. Niet door Trump, niet door zijn advocaat en dus ook nog niet door vicepresident Mike Pence.

Wordt ongetwijfeld vervolgd...