Ook op school was het leven van de Turpin-kinderen een hel: “Ze was het meisje met wie niemand gezien wou worden”

Een van de kinderen van David en Louise Turpin, het horrorkoppel dat hun dertien kinderen thuis folterden, kreeg het ook op school zwaar te verduren. Dat zegt een voormalige klasgenoot van de ondertussen volwassen vrouw. In een hartverscheurend bericht op Facebook betuigt hij zijn spijt. “Elk jaar werd er wel iemand ‘uitgekozen’ om te pesten, op onze school was zij die persoon.”

Hoewel het huis van het Turpin-gezin er langs de buitenkant best normaal uitzag, kon niemand zich voorstellen hoe het er écht aan toe ging binnenin. Het Californische koppel, David (56) en Louise (49) Turpin, sloot hun dertien kinderen zo goed als altijd op. Ze werden gefolterd en kregen amper te eten. Een waar martelhuis was het. Tot een van de dochters kon ontsnappen en de politie verwittigde.

Momenteel zijn de kinderen in veiligheid, maar of ze ooit nog een normaal leven zullen leiden, valt sterk te betwijfelen. Zeker voor de oudste dochter van het gezin zal dat een moeilijke opdracht worden. De jonge vrouw is inmiddels 29, maar zelfs op school heeft ze zelden rust gekend. Dat vertelt een van haar voormalige klasgenoten.

”Ze stonk naar kak”

Taha Muntajibuddin is vandaag kinderarts in Houston, maar nog voor zijn zware studies zat hij samen in de klas met de Turpin-dochter. Ze liepen samen school in Fort Worth, een stad in Texas. In een bericht op Facebook bekent hij dat het meisje gepest werd. Hij betuigt zijn spijt en vertelt overmand te worden door schaamte.

“Elk jaar werd een kind aangeduid door de schoolgenootjes,” zegt Muntajibuddin. “Om te pesten.” En dat kind was het meisje dat ook thuis door een hel ging, maar niemand kende die situatie. “Ze was klein en ze stonk, niemand wou met haar omgaan of zelfs nog maar in haar buurt gezien worden.” Volgens de man werd ze vaak uitgescholden en beledigd. “Ze werd verweten naar kak te ruiken. Wetende dat ze waarschijnlijk écht in haar eigen afval moest leven thuis, is verschrikkelijk.”

Wijze les

Muntajibuddin roept op om altijd lief te zijn en hoopt dat het voor de klasgenoten van toen een wijze les is. “Het is ontnuchterend te beseffen dat de persoon die tijdens de lunch over jou aan tafel zat, moest thuiskomen in smerigheid en vuiligheid, terwijl jij naar huis ging waar een warme maaltijd en een verhaaltje voor het slapengaan op je wachtten.”

“Ondanks dat ze gepest werd op school, was Jennifer nog steeds een van de meest aangename mensen die ik ooit ontmoet heb,” schrijft Muntajibuddin nog. “Ze bleef optimistisch, ondanks de vele verwijten die ze te horen kreeg. Die positieve instelling die ze heeft, zal haar op een dag weer sterk maken.”

