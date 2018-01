Gevallen Brugse horecabaron riskeert vier jaar cel voor grootschalige fiscale fraude

Brugge / Lichtervelde - De gevallen Brugse horecabaron P. C. (51) is woensdagochtend voor de strafrechter in Brugge verschenen. Het openbaar ministerie eist vier jaar effectieve cel en tien jaar beroepsverbod voor grootschalige fiscale fraude.

Tussen 2004 en 2015 zouden hij en zijn echtgenote D.D.V. voor liefst 18,9 miljoen euro aan belastingen hebben ontdoken in hun zeven horecazaken in het Brugse centrum. Voor D.D.V. wordt drie jaar cel en tien jaar beroepsverbod gevraagd. Ook haar ouders zitten mee in de beklaagdenbank. Zij laten verstek gaan voor hun proces. Als medeplichtigen riskeren zij elk twaalf maanden cel en een beroepsverbod. Ook de toenmalige hoofdober van C. staat terecht.

“Zwarte mosselen”

Het onderzoek tegen het horecakoppel ging in mei 2012 van start en was een uitloper van een ander onderzoek naar een zwart circuit van mosselen in de Brugse horeca. De horecazaken van C. waren de grootste afnemers van die zwarte mosselen. Een huiszoeking in mei 2013 in de zeven Brugse horecazaken en de woning van C. in Lichtervelde legde volgens de procureur de extreem decadente levensstijl van het koppel bloot. D.D.V. en haar moeder zouden elk seizoen voor 50.000 euro aan kledij hebben aangeschaft. “Ze betaalden telkens cash”, stelde de procureur. “In de woning in Lichtervelde werden liefst 400 handtassen aangetroffen, waarvan 120 van peperdure merken als Gucci en Lous Vuitton. In de kluis stak 800.000 euro cash.”

Volgens de procureur schuimden twee personeelsleden elke avond de horecazaken af om het zwart geld op te pikken en aan C. te geven. “Het doel was om 20 procent van de omzet in het zwart te realiseren”, aldus de procureur. In 2015 volgde een nieuwe huiszoeking. Volgens het OM stonden C. en zijn vrouw toen op het punt naar Spanje te vluchten.

Op het hoogtepunt omvatte het horeca-imperium van C. het Hotel Duc de Bourgogne op het Huidevettersplein, restaurants De Beurze, café Français, Le Grand Café Belfort en Le Panier d’Or aan de Markt, restaurant Tom Pouce op de Burg en hotel-restaurant ’t Putje aan ’t Zand. Intussen werden al die zaken verkocht en dat bracht 13,5 miljoen euro op. “Dat geld ging grotendeels naar de banken”, stelde de curator. “De openstaande schuld bij de fiscus loopt nog steeds in de miljoenen en zal wellicht nooit afgelost kunnen worden.”

Bescheiden huurwoning

Filip Van Hende, de advocaat van C., vroeg een celstraf met uitstel voor zijn cliënt. “Hij ontkent de feiten niet, maar die decadente levensstijl wil ik toch nuanceren. Hij en zijn vrouw werkten dag en nacht keihard en zijn horecazaken draaiden uitstekend. Dan mag daar toch iets tegenover staan.”

Volgens Van Hende leven C. en zijn vrouw tegenwoordig in vrij armoedige omstandigheden in Spanje. “Ze wonen in bescheiden huurwoning zonder centrale verwarming en mijn cliënt verdient iets meer dan 1.000 euro per maand als hulpkok in een restaurant. Door de berichtgeving in de media is mijn cliënt al burgerlijk dood.”

Op het einde van de zitting kreeg ook C. zelf nog even het woord. “Ik besef dat ik in de fout ben gegaan maar hoop dat ik nog een kans krijg. Ik ben compleet op.”

Vonnis op 28 februari.