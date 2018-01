Brusselse Leopold II-tunnel gaat drie zomers na elkaar dicht voor renovatiewerken

Brussel - De Brusselse Leopold II-tunnel zal de komende jaren grondig gerenoveerd worden. Tijdens de werkzaamheden zal de tunnel onder meer drie zomers lang volledig afgesloten blijven. De renovatie duurt tot 2021 en zal in totaal 264,7 miljoen euro kosten.

De Leopold II-tunnel werd in 1986 gebouwd en maakt de verbinding tussen de Basiliek van Koekelberg en de kleine Brusselse ring. Met zijn 2.5 kilometer is hij de langste en een van de meest complexe Brusselse verkeerstunnels. Hij wordt dagelijks in elke richting gebruikt door 40.000 Brusselaars en pendelaars.

Asbest aanwezig

Inspectierondes in 2015 en 2016 wezen uit dat de tunnel aan een grondige renovatie toe is. De plannen daarvoor werden woensdag door Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet voorgesteld. “Zowel de waterwering, de rijweg als de elektromechanica moeten vernieuwd worden. Ook asbest dat ingekapseld zit in bepaalde voegen en verf moet verwijderd worden. Daarnaast worden alle nooduitgangen vernieuwd en worden er 17 nieuwe bijgebouwd, in lijn met de Europese veiligheidsvoorschriften. Tot slot komt de tunnel ook in een nieuw jasje: zowel de verlichting als de scenografie worden grondig vernieuwd”, klinkt het.

Drie zomers gesloten

De renovatiewerkzaamheden zullen een gevoelige impact hebben op doorgaand verkeer. “Om die zoveel mogelijk te beperken, mag de tunnel enkel tijdens de vakantiemaanden juli en augustus volledig afgesloten worden voor werken en tijdens het jaar in de nachten van zondag tot donderdag. Tijdens de dag en op vrijdag- en zaterdagnacht blijft de tunnel buiten de zomer open voor het verkeer,” aldus Minister van Mobiliteit Pascal Smet. De renovatiewerkzaamheden, die geraamd zijn op 264,7 miljoen euro, gaan in mei 2018 van start en duren tot mei 2021. In totaal zal de tunnel dus drie zomers gesloten blijven.