Van de vierde klasse naar halve finale tegen De Bruyne: deze eeuwling maakte hel en hemel mee met Engelse revelatie

Opvallend beeld gisteren tijdens de League Cup-wedstrijd Bristol City- Manchester City. De camera nam een 100-jarige Bristol-fan in beeld, Margareth Dodds. De dame is een fenomeen onder de supporters van de Engelse tweedeklasser. Ze is al zo’n 40 jaar een trouwe fan van de club en maakt hoogtijden mee dit jaar. De club strijdt volop mee voor promotie naar de Premier League en schopte het dit jaar tot in de halve finale van de League Cup.

Margareth Dodds is al sinds de jaren 70 een diehard-fan van de ‘Robins’. Als jong meisje, in de jaren 20, ging ze oorspronkelijk met haar vader naar stradsrivaal Bristol Rovers kijken. Tijdens haar beroepsleven is ze verpleegster en later ook nog vroedvrouw geweest. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verzorgde Margareth gewonden van de Royal Navy en de RAF, respectievelijk de Britse marine en luchtmacht. Na de oorlog verhuisde ze naar India, waar ze 30 jaar woonde met haar man op een koffieplantage. Toen Margareth terug thuiskwam in Groot-Brittannië, werd ze onvoorwaardelijk fan van Bristol City.

De eerste match die ze in de jaren 70 zag, was de stadsderby tussen Bristol City en Bristol Rovers. De Britse was meteen verkocht. Vanaf dan had ze onafgebroken een abonnement en ging ze naar elke wedstrijd kijken van de Robins. “Nooit miste ik een match van Bristol. Toen ik nog in de staantribune stond, pakte ik zelfs een extra krukje mee om op te staan omdat ik zo klein ben” vertelde de 100 -jarige superfan in december nog aan de BBC voor de match tegen Manchester United. Margareth werd in mei 100 jaar en werd daarvoor in de bloemetjes gezet door de club. Ze mocht het complex van Bristol City bezoeken en kreeg een verjaardagscake van de spelers aangeboden. In de voorbij 40 jaar zag ze haar club in de vier hoogste Engelse divisies spelen.

Foto: Sky Sports

Topseizoen

Bristol doet het heel goed dit jaar. Het strandde logischerwijze in de halve finales van de League Cup tegen het sterrenensemble van Manchester City. Ze verloren in eigen huis de terugmatch met 2-3, in de heenmatch won City met 2-1. Maar de Robins hadden alleszins een reputatie van reuzendoder in de League Cup dit seizoen. In de kwartfinales schakelden ze heel verassend Manchester United uit en in de vorige rondes gingen Premier League-clubs Crystal Palace, Stoke City en Watford voor de bijl.

In de Engelse Championship, de tweede klasse, staat de club momenteel vijfde in de stand en doet ze nog volop mee voor promotie naar de Premier League. De laatste keer dat Bristol City tussen de grote jongens speelde was in de jaren 80.