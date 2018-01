Internering dreigt voor ‘slechtste buren van het land’

Brugge - Het openbaar ministerie wil twee zestigers uit de Dorpsstraat in het West-Vlaamse Sint-Michiels, laten interneren. De twee terroriseren al jaren hun buurt en dat leverde hen de bijnaam op ‘Slechtste burgen van het land’.

In de Dorpsstraat in Sint-Michiels bij Brugge woedt al vele jaren een hevige burenruzie. De boosdoeners zijn Luc D. (63) en zijn zus Laurette (65), die er een waar genoegen in scheppen om op muren te kloppen, glas over de tuinmuur te gooien of iedereen die aan hun deur passeert uit te schelden voor “hoer”, “krapuul” of “klootzak”. Het bezorgde hen de weinig benijdenswaardige titel ‘slechtste buren van het land’. Omdat talloze interventies van de politie niets uithaalden, trokken de moegetergde buren naar de rechter. Zowel in 2003 en 2011 volgden veroordelingen voor Luc en Laurette, maar die maakten weinig indruk want er kwam nog een derde proces, waarop de rechter hen veroordeelde tot elk een jaar gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel. Maar de twee trokken naar het hof van beroep in Gent. Daar eiste het parket-generaal aanvankelijk een flinke strafverzwaring met twee jaar effectief voor de broer en een jaar effectief voor de zus.

Gesloten deuren

Het hof beval in april een nieuw politieonderzoek en een psychiatrische doorlichting van de broer en de zus. De psychiater kwam tot de conclusie dat de twee moeten geïnterneerd worden. Volgens hun eigen tegenexpertise, hoeft dit echter niet. Hun advocaat vroeg daarom de aanstelling van een college van deskundigen om hen opnieuw te onderzoeken. Uitspraak daarover op 21 februari.

Foto: osw

Overigens werd de zitting achter gesloten behandeld. Volgens hun advocaat zouden anders persoonlijke gegevens van het psychiatrisch onderzoek in de media komen. Het openbaar ministerie vond wel dat de zitting openbaar mocht plaats vinden. “Tenslotte zijn de misdrijven in het openbaar en op de openbare weg gebeurd.” Het hof besliste echter om de zitting toch met gesloten deuren te behandelen. Luc en Laurette D. wandelden na de zitting ineen gedoken in hun jas en beschermd door hun advocaat het gerechtsgebouw uit.

Volgens buren die ook aanwezig waren, blijven de twee intussen amok maken in de straat.