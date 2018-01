Drama in dierenpark: moeder valt pasgeboren olifantje aan. “Euthanasie was de enige optie”

Na een jarenlange voorbereiding werd in de Nederlandse zoo Oudehands Dierenpark zaterdag de geboorte van een Afrikaans olifantje gevierd. Maar amper drie dagen later heerst er verdriet: moeder Duna viel haar kindje onverwachts aan, waarna het jong werd ingeslapen. “We zijn allemaal aangeslagen.”

Afrikaanse olifanten staan erom bekend dat ze onvoorspelbaar kunnen zijn. Het is de eerste dagen na een geboorte dan ook oppassen geblazen, schrijft het dierenpark uit Rhenen op zijn website.

Maandagavond sloeg het noodlot toe, de houding van moeder Duna veranderde radicaal. “Zonder zichtbare aanleiding viel zij haar eigen jong aan. De aanwezige verzorgers waren machteloos”, valt er te lezen. “Zij konden het jong niet in bescherming nemen tegen haar agressieve moeder, die 3.000 kilo weegt. Het jong had een gebroken rug en daardoor een dwarslaesie van het ruggenmerg waardoor euthanasie de enige optie was.”

Bijzonder verdrietig

Directeur Robin de Lange stelt dat iedereen aangeslagen is door het incident. “Maar met name voor de verzorgers is dit wel bijzonder verdrietig. Zij hebben de afgelopen jaren naar het moment van de geboorte toegeleefd. Die verliep vlekkeloos en dus waren we in een juichstemming. Dat het plotseling zó anders uitpakt is een grote tegenslag.”

Voorbereiding

Aan de geboorte van het olifantje ging een jarenlange voorbereiding vooraf. Na drie kunstmatige inseminatiepogingen, verspreid over twee jaar, werd Duna in april 2016 eindelijk drachtig. Na een draagtijd van 640 dagen beviel ze van haar eerste kalf, een vrouwtje. Het olifantje was kerngezond en “was maandag zelfs al volop bezig de stal te verkennen”, klinkt het nog. Duna toonde zich aanvankelijk een oplettende en zorgzame moeder, iets wat “niet altijd vanzelfsprekend is bij onervaren olifantenmoeders”.