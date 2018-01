Tsjechische regering neemt ontslag

De Tsjechische premier Andrej Babis heeft zoals aangekondigd formeel het ontslag van zijn regering aangeboden. Het minderheidskabinet van zijn populistische beweging ANO (Ja) had een week geleden een vertrouwensstemming in het parlement verloren.

President Milos Zeman aanvaardde woensdag het ontslag. Hij gaf de 63-jarige politicus echter tegelijkertijd de opdracht om nieuwe gesprekken te beginnen voor de vorming van een regering. Babis blijft voorlopig ook de lopende zaken besturen. “Ik wens je veel succes bij de onderhandelingen”, zei de 73-jarige Zeman.

De overige partijen weigeren tot dusver om in een regering te stappen met Babis aan het hoofd. De reden is dat de politie een onderzoek voert tegen de oprichter van een holding van bedrijven wegens vermoedelijke fraude met EU-subsidies. Het parlement had de onschendbaarheid van de politicus al opgeheven.

Babis, die gekant is tegen de opvang van vluchtelingen en de staat als een bedrijf wil besturen, kondigde niettemin gesprekken met verschillende partijen aan. De ANO beschikt sinds de parlementsverkiezingen van eind oktober over 78 van de 200 zetels in het Huis van Afgevaardigden. Indien Babis bij zijn tweede poging opnieuw door een motie van wantrouwen wordt weggestemd, ligt de voordrachtsbevoegdheid voor een derde poging bij de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Radek Vondracek van de ANO.

Over twee dagen trekken de Tsjechen naar de stembus voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen, tussen zittend president Milos Zeman en Jiri Drahos. Die laatste ligt licht voor in de peilingen.