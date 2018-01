Martinez vindt dat Duivels Nations League moeten spelen om te winnen (maar weet niet of hij dan nog bondscoach is)

Zwitserland en IJsland: ook de aanwezige bondsdelegatie had heimelijk op iets prestigieuzere tegenstanders gehoopt in de UEFA Nations League. Maar het is wat het is: “Voor België is het belangrijk dat we leren om te winnen”, bedacht bondscoach Roberto Martinez.

Bondscoach Roberto Martinez is ‘every inch a gentlemen’. Hij bleef bijgevolg beleefd in zijn reactie. “Ik vind dit een zeer leuk competitieformat”, klonk het. “Zoiets als dit was nodig in het internationale voetbal. Voor België is het belangrijk dat we leren om te winnen. Daarom is het een uitdaging om die competitie te winnen. De fans hadden misschien liever een grotere naam als tegenstander. Maar alle ploegen zijn daar omwille van hun verdiensten. Als je kijkt naar Zwitserland, zij hebben veel individueel talent met jongens als Xhaka en Shaqiri. En ook hun jeugdploegen doen het goed. Dat wordt een stevige tegenstander. En IJsland, dat is de ploeg die in het hart zit van elke voetbalfan na wat ze hebben gepresteerd op het EK in Frankrijk.”

Zal Martinez dan nog bondscoach zijn? “Je weet nooit wat er nog gebeurt”

Of straks Roberto Martinez de Duivels nog leidt tijdens de UEFA Nations League, blijft een open vraag. Na het WK in Rusland wordt zijn situatie bekeken.“Mijn situatie is duidelijk. Alles wat we nu doen, is een voorbereiding op het wereldkampioenschap. Na dat tornooi zullen we samen met de federatie beslissen wat het beste is voor het Belgisch voetbal. Ik geniet van mijn werk in België, maar je weet nooit wat er nog gebeurt.”

Van Puyvelde: “Veel aandacht zullen we niet krijgen”

Technisch directeur Chris Van Puyvelde zag meteen de nadelen van de loting. “Geen glitter of glamour, deze loting”, vond de Oost-Vlaming. “Veel aandacht zullen we niet krijgen. En iedereen zal ons zien als topfavoriet terwijl iedereen die iets van voetbal kent, weet dat IJsland en Zwitserland twee goede ploegen zijn. Moeilijk te manoeuvreren, vooral IJsland dan. Dat is een zeer stugge ploeg. We zullen zelf het spel moeten maken.”

Willen de Duivels interessante ploegen ontmoeten, dan moeten ze doorstoten naar de Final Four. “Puur op naam heb je gelijk maar op inhoud niet. Spanje is een grote naam maar het is niet omdat IJsland geen grote naam is, dat het geen goede ploeg is. Het zijn niet de meest interessante affiches. Maar IJsland zit niet zomaar in divisie A, hé.”

De groepsmatchen van de UEFA Nations League staan in september, oktober en november van dit jaar op de agenda.