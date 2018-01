Amerikanen spreken oorlogstaal over handel

Volgens de Amerikaanse minister van Handel Wilbur Ross is zijn land een verdediging aan het optrekken in wereldwijde handelsoorlogen. De Amerikanen voeren importheffingen in op zonnepanelen en wasmachines, die vooral uit China en Zuid-Korea komen. “Elke dag worden handelsoorlogen uitgevochten”, stelde Ross tijdens een persconferentie van het World Economic Forum in het Zwitserse Davos.

Ross reageerde op de Chinese en Zuid-Koreaanse kritiek op de nieuwe invoerheffingen. “Dagelijk schenden verschillende partijen de regels, en grijpen zo een oneerlijk voordeel”, zei Ross. Volgens hem doet Washington niets anders dan zichzelf beschermen tegen gelijkaardige maatregelen van andere landen. “Bij elke handelsactie is er potentieel voor vergelding.” De Amerikanen broeden op nog meer protectionistische maatregelen, onder meer in de staalindustrie.

China heeft in Davos dan weer gepleit voor open markten en globalisering. De Chinese hoge ambtenaar Liu He zei dat Peking dit jaar verschillende maatregelen zal uitrollen om de markttoegang te verbeteren in China. “Sommige maatregelen zullen de verwachtingen van de internationale gemeenschap overtreffen”, verklaarde hij. Onder meer in de financiële sector beloofde de Chinese overheid meer openheid.

China werd lang bekritiseerd omdat het de globalisering in zijn voordeel gebruikt, maar zelf wel zijn markten sterk controleert. De communistische leiders beloofden daarop om restricties af te bouwen, maar buitenlandse overheden en bedrijven vinden dat het te traag gaat. Ook op vlak van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten heeft China nog stappen te zetten, vinden veel landen.