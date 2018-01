Belgisch bedrijf werkt mee aan bouw megatelescoop in Andes-gebergte

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - De Luikse onderneming AMOS gaat een belangrijke rol spelen bij de bouw van de megatelescoop Giant Magellan Telescope (GMT) in het Andes-gebergte in Chili. Ze is aangeduid om mee te werken aan de structuur van de telescoop, zo staat woensdag in een persbericht.

Het Giant Magellan Telescope Office heeft twee consortia aangeduid om een metalen structuur van 1.400 ton te ontwerpen, die het skelet zal worden van de telescoop. De structuur zal 39 meter hoog zijn en 26 meter breed.

In 2023 klaar

Een van beide consortia, het Duitse MT Mechatronics GmbH, heeft AMOS gekozen als voornaamste onderaannemer. Het Luikse bedrijf zal instaan voor “het ontwerp van de actieve cellen die de zeven spiegels van 8,4 meter diameter zullen ondersteunen die samen de primaire spiegel van de telescoop zullen vormen, en van een roterende cilinder van 9 meter in het hart van de telescoop die de optische instrumenten zal dragen”, zo luidt het.

De Giant Magellan Telescope zou in 2023 operationeel moeten zijn. Hij zou een tien keer hogere resolutie hebben dat de Hubble-ruimtetelescoop.

AMOS is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van optische en mechanische uitrusting van hoge precisie. Het bedrijf stelt ongeveer 100 mensen tewerk en boekte in 2016 een omzet van 18 miljoen euro.

