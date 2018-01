Na Polen en Hongarije is Roemenië het nieuwste hoofdpijndossier voor de EU

Het nieuwe probleemkind van de Europese Unie is, na Polen en Hongarije, Roemenië. De Europese Commissie maakt zich zorgen over zowel de onafhankelijkheid van de rechtspraak en het onvermogen de corruptie in het land te bestrijden.

De regering in Boekarest probeert al maanden de strijd tegen corruptie te ondermijnen, meldt het Algemeen Dagblad. Zo ging het Roemeens parlement vorige maand akkoord met een voorstel om de minister van Justitie meer controle te geven over de procureurs. Daardoor zou de onafhankelijkheid van procureurs om onderzoek te doen naar misstanden in de politiek, worden afgezwakt.

Meer dan tienduizend Roemenen gingen destijds de straat op om te protesteren tegen de hervorming. “Ze doen er alles aan om op ‘legitieme’ manier te kunnen stelen. Ze veranderen de wet in hún voordeel, niet in die van het land”, klonk het.

Waarschuwing

Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker en zijn rechterhand Frans Timmermans uiten nu hun zorgen. De hervormingen worden “grondig” bestudeerd. Brussel geeft “een waarschuwing” af, voegt Europees justitiecommissaris Vera Jourová eraan toe. “We willen dat hervormingen in elk land leiden tot duurzame verbetering en dat ze onomkeerbaar zijn.”

Roemenië trad in 2007 toe tot de EU en staat sindsdien onder toezicht. Het land krijgt ieder jaar aanbevelingen vanuit Brussel, maar met het laatste rapport uit november is amper iets gedaan, concludeert de commissie verder nog.

Hongarije en Polen

Ook Hongarije en Polen zijn om gelijkaardige redenen hoofdpijndossiers voor de unie. De regering in Warschau stelt zelfs zo weinig vooruitgang in het verschiet dat er een procedure is opgestart, waardoor Polen zijn stemrecht in Brussel kan verliezen.

Het is echter niet aannemelijk dat het zover komt. Iedere lidstaat, met uitzondering van het land in kwestie, moet instemmen met dat voorstel. Zorgenkindjes kunnen elkaar dus de hand boven het hoofd houden, om deze harde maatregel te ontlopen.