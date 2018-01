“Hij heeft natuurlijk heel erge dingen meegemaakt in Afghanistan”

Gent -

De Afghaanse jongeman die gisteravond in het Gentse Sint-Pietersstation met een mes enkele agenten van de spoorwegpolitie aanviel en daarna door hen werd neergeschoten, had geen terroristische bedoelingen. Seraj N. (28) was een erkend vluchteling met geldige verblijfspapieren die al twee jaar enkele honderden meter verder een studio huurde. “Ik ben er kapot van”, schrijft Stefan Bracke die een muziekstudio heeft in het gebouw waar Seraj verbleef. Ook zijn medebewoners Gaitan en Thomas hebben nooit een aanwijzing gezien dat hij psychische problemen zou hebben.