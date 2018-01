Wie zijn taaie brokken IJsland en Zwitserland die de Rode Duivels tegenkomen in de Nations League?

Woensdag werd er in Lausanne geloot voor de allereerste editie van de UEFA Nations League. De Rode Duivels werden in de A-divisie uitgeloot in Groep 2 tegen IJsland en Zwitserland. Maar wie zijn die landen?

LEES OOK: UEFA Nations League - Rode Duivels spelen in het najaar tegen IJsland en Zwitserland

LEES OOK: Bondscoach vindt dat Duivels Nations League moeten spelen om te winnen maar weet niet of hij dan nog bondscoach is

ZWITSERLAND

België, vijfde op de FIFA-ranking, speelde in het verleden al 27 keer tegen Zwitserland (FIFA 8). De Duivels wonnen dertien maal, speelden zes keer gelijk en verloren acht wedstrijden. De laatste ontmoeting dateert van mei 2016, als voorbereiding op het EK in Frankrijk. België won toen in Zwitserland met 1-2 na doelpunten van Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne. Op dat EK ging het land er in de achtste finales uit na strafschoppen tegen Polen.

De Zwitsers plaatsten zich via de play-offs voor het WK van deze zomer in Rusland en werden ingedeeld in Groep E. Tegenstanders zijn Brazilië, Costa Rica en Servië. De bekendste namen bij de kern van bondscoach Vladimir Petkovic zijn Xherdan Shaqiri (Stoke), Breel Embolo (Schalke), Granit Xhaka (Arsenal), Remo Freuler (Atalanta), Ricardo Rodriguez (Milan), Stephan Lichtsteiner (Juventus) en Roman Bürki (Borussia Dortmund).

Zwitserland verloor in 2017 slechts één wedstrijd, op de laatste speeldag van de WK-kwalificatiecampagne tegen Portugal (2-0). Tot dan hadden ze vijf keer gewonnen met slechts twee tegengoals. Ook in de play-offs tegen Noord-Ierland hielden ze de netten schoon.

Foto: Photo News

IJSLAND

IJsland (FIFA 20) is een tegenstrever die de Belgen ligt, want alle negen onderlinge duels werden gewonnen. In november 2014 klopten de Duivels voor het laatst het team met 3-1, na goals van Nicolas Lombaerts, Divock Origi en Romelu Lukaku.

De IJslanders kennen we natuurlijk het best van hun geweldige prestatie op het voorbije EK in Frankrijk. Ze haalden toen de kwartfinale nadat ze een groep met Portugal wonnen en in de achtste finales Engeland hadden uitgeschakeld. Bij de laatste acht was Frankrijk te sterk met 5-2. IJsland haalde ook rechtstreeks het WK in Rusland en werd ingedeeld in Groep D met Argentinië, Nigeria en Kroatië. De bekendste namen in de kern van bondscoach Heimir Hallgrimsson zijn Olafur Skulason (ex-Zulte Waregem), Gylfi Sigurdsson (Everton), Alfred Finnbogason (Augsburg), Birkir Bjarnason (ex-Standard), Aron Gunnarsson (Cardiff City) en Johann Berg Gudmundsson (Burnley).

IJsland liet tijdens de WK-kwalificatiecampagne slechts een keer punten liggen in 2017. Begin september verloor het met 1-0 in Finland. Daarnaast werd vijf keer gewonnen met een doelsaldo van 10-1. Onder andere Kroatië en Turkije gingen voor de bijl. IJsland speelde ook zes oefeninterlands. Het won er twee (China, Ierland), verloor er drie (Chili, Mexico, Tsjechië) en speelde een keer gelijk (Qatar).

De Nations League?

Als België de groepsfase wint, strijdt het samen met de drie andere poulewinnaars van de A-divisie in een final four (met eerst halve finales) in juni 2019 om de eindzege. Eindigen de Rode Duivels op de laatste plaats, degraderen ze naar de B-divisie voor de volgende editie.

In totaal bestaat de Nations League uit een A-, B-, C- en D-divisie. In elk van die vier divisies is ook een ticket te verdienen voor het EK van 2020. In een play-offronde, die plaatsvindt in maart 2020, strijden de groepswinnaars hiervoor. Als een poulewinnaar zich al via de gewone EK-voorronde heeft geplaatst, wordt die vervangen door het volgende hoogst gerangschikte team.

De UEFA Nations League werd op 27 maart 2014 unaniem goedgekeurd tijdens het UEFA-congres in de Kazachse hoofdstad Astana. De nieuwe competitie werd in het leven geroepen om het interlandvoetbal aantrekkelijker te maken, gezien de geringe populariteit van de oefeninterlands.