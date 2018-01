De resultaten zijn duidelijk: u bent niet tevreden met de Nations League-loting van de Rode Duivels

De Rode Duivels weten welke twee tegenstanders ze voor de kiezen krijgen tijdens de groepsfase van de allereerste Nations League. Ze treffen IJsland en Zwitserland in Groep 2 van de A-divisie. Geen topaffiches dus en dat vinden jullie spijtig.

Het was vooraf vrij duidelijk welk land Belgische voetbalfans uit Pot 3 wilden trekken. Liefst 65 procent stemde voor Nederland, IJsland kreeg nog 22 procent terwijl niemand zin had in Kroatië en Polen. Uit Pot 2 kwam er niet echt een voorkeur. Zowel Frankrijk, Engeland als Zwitserland haalden meer dan 24 procent van de stemmen. Italië was de minst populaire potentiële tegenstander.

Het werden uiteindelijk IJsland en Zwitserland. Wij vroegen naar uw mening over de loting met de vraag: “Bent u tevreden met de loting van de Rode Duivels?” Meer dan 1.000 mensen stemden op het antwoord “Nee, geen toplanden”, goed voor bijna 42 procent. Het antwoord “Ja, top!” kreeg 33 procent van de stemmen. Bijna 400 mensen hadden maar wat graag Nederland gezien, terwijl exact 10 procent geen mening had en waarvoor de Nations League dus mogelijk geen interessante competitie is. (Als u nog niet gestemd heeft, kan dat nog altijd via deze link.)

De Nations League?

Als België de groepsfase wint, strijdt het samen met de drie andere poulewinnaars van de A-divisie in een final four (met eerst halve finales) in juni 2019 om de eindzege. Eindigen de Rode Duivels op de laatste plaats, degraderen ze naar de B-divisie voor de volgende editie.

In totaal bestaat de Nations League uit een A-, B-, C- en D-divisie. In elk van die vier divisies is ook een ticket te verdienen voor het EK van 2020. In een play-offronde, die plaatsvindt in maart 2020, strijden de groepswinnaars hiervoor. Als een poulewinnaar zich al via de gewone EK-voorronde heeft geplaatst, wordt die vervangen door het volgende hoogst gerangschikte team.

De UEFA Nations League werd op 27 maart 2014 unaniem goedgekeurd tijdens het UEFA-congres in de Kazachse hoofdstad Astana. De nieuwe competitie werd in het leven geroepen om het interlandvoetbal aantrekkelijker te maken, gezien de geringe populariteit van de oefeninterlands.