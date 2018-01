Waalse fokker wil wolvin Naya doodschieten als ze in de buurt van zijn schapen komt

Wolvin Naya riskeert maar beter niet om de taalgrens over te steken, om zich daar te goed te doen aan Waalse schapen. Want daar riskeert ze de doodstraf. Zo waarschuwt een fokker in de Franstalige krant La Meuse.

Vorige week beet Naya nog twee schapendood in Meerhout. Dat werd bevestigd op basis van gps-data die in handen is van een Duitse onderzoeker. Maar vijftig kilometer verderop ligt de taalgrens, een afstand die de wolf zonder problemen binnen de 24 uur kan bereiken. Enkele Waalse fokkers zijn daarom zwaar op hun hoede.

“Het is een beetje schandalig. Deze wolf zal niet alleen schapen aanvallen, maar ook klein en groot wild. Hij zal ofwel over het hek springen, of er zich onderdoor graven. Als ik de wolf kan betrappen terwijl hij mijn dieren aanvalt, ben ik in staat om hem neer te schieten. Ik ga niet zomaar toekijken hoe hij mijn schapen aanvalt. Ik heb met hen al heel wat prijzen gewonnen, goed voor een aardige som prijzengeld”, zegt fokker Pascal Huet (54) uit Omal, een gemeente in de provincie Luik.

Prijsbeesten

Dat de wolf een beschermde diersoort is en dat Huet dus een boete riskeert, kan hem niet deren. Nochtans trekt de Waalse regering een budget uit voor boeren wiens dieren aangevallen worden. Er is dus een gepaste compensatie voorzien. “Maar met dat geld zal ik nooit de investering van mijn prijsbeesten terug kunnen winnen”, foetert hij. “Ik zal dus geen seconde twijfelen om de wolf te doden, zelfs als ik daarmee ik de problemen kom. Eigenlijk is het wel schandalig dat iemand die een wolf doodschiet om zijn eigen kudde te beschermen, harder veroordeeld zal worden dan iemand die een mens heeft gedood.

Thierry Villers uit Dion-Valmont toont zich iets gematigder, en legt zich neer bij de komst van de wolf. “Het is nooit leuk om dieren te verliezen. Maar als onze kuddes worden aangevallen door een wolf, moeten we daar uiteraard een compensatie voor krijgen. Afhankelijk van de schade, kan een fokker tot 4.000 euro krijgen. Maar dat bedrag kan nooit de werkelijke marktwaarde van een dier kunnen compenseren. En de wolf zal zich hier ongetwijfeld voortplanten: de komende jaren zullen we er steeds meer zien”, besluit hij.

Boetes

Wie in Vlaanderen een wolf doodt, riskeert vijf jaar gevangenisstraf en een boete van 500.000 euro. In Wallonië zijn ze dan weer iets minder streng: daar riskeer je één jaar gevangenisstraf en 100.000 euro boete, zo schrijft Het Laatste Nieuws.