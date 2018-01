Engelse traditieclub heeft nieuw embleem… en dat wordt op hoongelach onthaald

Leeds United AFC is één van de Engelse traditieclubs bij uitstek. Laurens De Bock verkaste deze maand nog van Club Brugge naar de Engelse tweedeklasser. De club viert volgend jaar zijn 100ste verjaardag en in het kader daarvan werd een enorme bevraging gedaan bij de supporters. Er werden in totaal zo’n 10.000 mensen, betrokken bij de club, geraadpleegd over hun verwachtingen voor de volgende 100 jaar Leeds. Daaruit concludeerde Leeds dat de fans op verandering uit zijn en dat ze zich weinig verbonden voelen met het huidige clubembleem. Leeds veranderde daarom het logo en dit is dus het resultaat. De supporters zijn helaas niet onder de indruk...

Op het nieuwe embleem zie je een duidelijke verwijzing naar de beruchte Leeds Salute, een groet die de Leeds supporters al jaren gebruiken om hun clubliefde te uiten. Het is een ode aan de verbondenheid en de passie van Leeds-fans wereldwijd. Vanaf volgend seizoen zal het nieuwe embleem ook op de witte truitjes van de Leeds-spelers te zien zijn. De populaire bijnaam van Leeds is dan ook de Whites.

Foto: Photo News

De fans zijn echter niet opgetogen met het nieuwe logo en op de sociale media wordt het met de grond gelijk gemaakt.

#ThatMomentWhen You realise Leeds United have based their new badge on Pro Evo 2002. pic.twitter.com/hoQxp3jbJL — SPORF (@Sporf) 24 januari 2018

Knew I’d seen that new Leeds united badge before pic.twitter.com/9dz1mU5fbs — Mikey Thompson (@rugbyaddict88) 24 januari 2018

A badge designed by consultants sat in minimalist meeting rooms with silly names. #LUFC — The Square Ball (@TheSquareBall) 24 januari 2018

Oh my god that is horrible, yet another reason for us to be mocked by other clubs fans — Nick Dunwell (@nick_dunwell) 24 januari 2018

Would be very interested to know who those 10,000 people support. #lufc https://t.co/nsYQQG6gDf — Rob Conlon (@RobConlon25) 24 januari 2018

Confirmed: The boy who successfully created the new Leeds United logo. #lufc #LeedsUnited pic.twitter.com/37fqAJCYaP — Gareth Maiden (@gaz_maiden) 24 januari 2018

Ben benieuwd welke 10.000 mensen ze hebben ondervraagd. https://t.co/fkrOOaBhAG — Sjimmie (@ikbensjimmie) 24 januari 2018

Voetbal weer wat zieker geworden vandaag nieuwe logo Leeds United. pic.twitter.com/bQioKX9PWw — Jan-Arie Lievaart (@janarielievaart) 24 januari 2018

Traditieclub

De tweedeklasser is een echte cultclub met een enorm trouwe, vurige aanhang. Hun stadion Elland Road biedt plaats voor zo’n 37.000 toeschouwers. Ook in tweede klasse blijft het grote stadion steevast goed gevuld. Onze landgenoot Laurens De Bock is dus duidelijk in een warm nest aanbeland.

Leeds United AFC is drievoudig Engels kampioen, maar ze kenden hun hoogtijden vooral in de vorige eeuw, hun laatste titel dateert van 1992. In 2004 degradeerden de Whites uit de hoogste klasse en ze speelden sindsdien voornamelijk in de Championship (de Engelse tweede klasse) en zelfs enkele jaren in de League One (de derde klasse).

Momenteel staan ze 10de in de stand en strijden ze nog volop mee voor promotie. De nummers twee tot en met tien in staan namelijk op amper tien punten van elkaar.