Vanhaezebrouck weet waar het schoentje wringt bij Anderlecht en ergert zich aan uitschuivers

Leander Dendoncker werd zondag in Genk gescout door West Ham, maar gleed de eerste helft vaak uit wegens verkeerde schoenen. Ook invaller Amuzu had schoeiselproblemen. Trainer Hein Vanhaezebrouck ergert zich steeds vaker.

“Overal waar ik kijk, zie ik hier voetbalschoenen. In de gang van ons trainingscomplex val je er bijna over, want elke twee weken krijgen onze spelers een nieuw paar. Ze moeten wisselen van de sponsor, want er is een nieuwe kleur. Maar op Genk gleed Dendoncker weg, hé. Dat is problematisch – zeker voor een verdediger – en gelukkig kostte het ons geen tegengoals.”

Vaste noppen

“De spelers willen altijd met multinoppen spelen, maar dat is gewoon niet mogelijk. In mijn tijd wilde elke speler vooraf het veld inspecteren. Als het een beetje vettig lag, vezen we onze lange noppen op. Zonder discussie. Wij hadden één paar schoenen. Hoogstens wisselden we eens tijdens de winter, maar dat was het. Nu zitten die noppen vast aan de schoenen, hé. Wanneer Dendoncker met langere noppen speelde op Genk, ging het toch al veel beter.