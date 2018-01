KV Mechelen neemt afscheid van Aleksandar Jankovic na rampzalige reeks, Dennis van Wijk neemt over

De wegen van Aleksandar Jankovic en KV Mechelen gaan uit elkaar. De Serviër betaalt het gelag na de slechte resultaten van Malinwa, want in de competitie verloor het vijf opeenvolgende wedstrijden. De Nederlander Dennis van Wijk (55) neemt over tot het einde van het seizoen, met optie op een tweede seizoen. Voor KV Mechelen is het de derde trainer van het seizoen, Jankovic nam in november over van Yannick Ferrera.

Naast van Wijk zal ook Frederik Vanderbiest de technische staf versterken als assistent-trainer. “Ik ben supergemotiveerd om deze mooie club in eerste klasse te houden”, zo zegt van Wijk in een eerste reactie. “We gaan de vechtlust opnieuw in dit elftal brengen en de nodige mentaliteit in het team pompen. Alleen zo zal het mogelijk zijn om de komende zeven wedstrijden de broodnodige punten te sprokkelen.”

Hij neemt donderdag reeds de training voor zijn rekening, vrijdag wacht immers al een cruciale thuiswedstrijd tegen Moeskroen. “KV Mechelen rekent erop dat van Wijk de clubwaarden “passie” en “strijd” terug kan overbrengen op het veld”, stelt de club op haar website. Vooral de twee wedstrijden in 2018, tegen Zulte Waregem en STVV, werden Jankovic aangerekend. Het spel was inspiratieloos, er werd intussen al 500 minuten niet meer gescoord en de spelers toonden volgens hemzelf niet de juiste mentaliteit. Als Eupen vanavond wint van Charleroi, staat KV Mechelen laatst.

Foto: Photo News

Van Wijk werd pas vorige week ontslagen bij tweedeklasser Roeselare. De Nederlander volgde eind september de toen ontslagen Fransman Arnauld Mercier op en was aan zijn derde periode op Schiervelde bezig. Van Wijk slaagde er echter niet in de negatieve spiraal van de West-Vlamingen te doorbreken. Na vorig seizoen nog de finale om promotie naar de Jupiler Pro League te hebben gespeeld, kwam Roeselare deze jaargang nooit voor in de bovenste regionen van het klassement. Dennis van Wijk was eerder al bij Roeselare aan de slag tussen 2002 en 2006 en tussen 2008 en 2010. In zijn eerste ambtsperiode leidde hij de West-Vlamingen naar promotie, in zijn tweede periode kon Van Wijk degradatie niet vermijden. Verder had hij ook al de leiding over onder meer Cercle Brugge, Oostende, STVV, Bergen, Sporting Charleroi, Antwerp, Westerlo, Beerschot Wilrijk en OH Leuven.

