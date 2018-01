Faysel Kasmi verlaat Lierse voor Waterford

Lier - Middenvelder Faysel Kasmi verlaat tweedeklasser Lierse om in de Ierse hoogste afdeling bij Waterford aan de slag te gaan, zo maakte het management van de speler woensdag bekend.

De 22-jarige Kasmi is een product van de academie van Jean-Marc Guillou en werd in 2013 profvoetballer bij Lierse. Na een veelbelovend debuut werd hij in 2015 met een uitleenbeurt reeds weggeplukt door Standard, waar hij niet kon doorbreken. Ook een uitleenbeurt aan Omonia Nicosia bleek geen voltreffer. De speler met de dubbele Belgisch-Marokkaanse nationaliteit keerde terug naar het Lisp, waar hij dit seizoen voor de reserven moest uitkomen.