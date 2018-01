Beerschot Wilrijk tankt vertrouwen met zege tegen Tubeke

Na een 1 op 9 heeft Beerschot Wilrijk weer met de zege aangeknoopt. Thuis tegen Tubeke wonnen de Mannekes met 1-0 dankzij een fraaie goal van verdediger Swinkels vlak na rust. Met deze driepunter blijft Beerschot Wilrijk vierde in de tweede periode, maar is het mathematisch al zeker van een plaats in de top vier in het algemene klassement.

De eerste helft tussen Beerschot Wilrijk en Tubeke had weinig om het lijf. De thuisploeg had het moeilijk tegen het stevige blok van Tubeke, dat de betere mogelijkheden kreeg. Vooral het trio Zenke-Schuster-Stevance kon een paar keer dreigen. Al konden de afstandsschoten Romo niet verontrusten.

Het was een halfuur wachten op een eerste kans voor de thuisploeg: de volley van Swinkels draaide maar net voorbij de verste paal. Vloeiend verliep het Kielse aanvalsspel niet, maar er vielen toch nog een aantal kansjes te noteren: Rausin duwde een schot van Placca in hoekschop, waarbij Van den Bergh te centraal kopte. In de kluts werd Van Hyfte nog net afgeblokt en ook Swinkels trapte nog over.

Swinkels

Marc Brys besefte dat de tweede helft beter moest. Hij wisselde François voor Mbombo. Dat leek te werken, want Beerschot Wilrijk kwam goed uit de kleedkamer en drong Tubeke meteen terug. De thuisploeg kwam zelfs op voorsprong. Swinkels kapte zijn mannetje uit en plaatste de bal via de lat fraai in doel: 1-0.

Beerschot Wilrijk dreef het tempo op. Maes stuurde Placca het straatje in. Die was sneller dan Touré en legde de bal terug, maar Mbombo en Losado liepen elkaar in de weg. Zo bleef het spannend.

De reactie van Tubeke liet dan ook niet lang op zich wachten. Dudouit haalde uit van ver. Romo ging goed plat. Ook Armenakas had nog een grote kans, maar hij trapte de bal naast.

De grootste kans was nog voor Beerschot Wilrijk. Mbombo ontfutselde Carlier de bal en kon alleen op Rausin af. Hij wilde de doelman voorbij, maar de bal bleef steken.

Er kwam nog een klein slotoffensief van Tubeke. Het afstandsschot van Videmont kon Romo niet bedreigen. De kopbal van Nirisarike wél, maar de doelman van Beerschot-Wilrijk hield zijn netten schoon.

Door deze overwinning is Beerschot Wilrijk nu mathematisch zeker van een plaats in de top vier van het klassement. Het tankt ook vertrouwen met het oog op de finalewedstrijden van binnenkort. Na een 1 op 6 was een overwinning tegen Tubeke meer dan welkom.