Van 30 maanden naar 6 jaar cel voor gewelddadige homejacking in Olen

Olen - De 29-jarige Jake V.D. uit Antwerpen heeft van het Antwerpse hof van beroep een flinke strafverzwaring gekregen voor een homejacking in Olen. In eerste aanleg werd hij tot dertig maanden cel veroordeeld. Het hof vond de feiten daar te ernstig voor en legde hem woensdag zes jaar cel op.

Jake V.D. en een onbekend gebleven mededader hadden op 7 mei 2016 aangebeld bij het slachtoffer. Toen de man de deur opende, werd hij naar binnen geduwd en bedreigd met een wapen. Het slachtoffer zag dat het om een airsoftwapen ging en probeerde zich te verzetten. Jake V.D. sloeg hem meermaals met het wapen op het hoofd en bond hem vast op een stoel. De overvallers doorzochten de woning en gingen aan de haal met een bromfiets, acht airsoftwapens en 410 euro cash.

Jake V.D. had blijkbaar gezien dat er nog meer te halen viel, want op 30 augustus 2016 brak hij met drie kompanen bij het slachtoffer in. Ze gingen met een X-box, televisietoestellen, airsoftwapens en geld aan de haal.

Een getuige had een felgroene Ford Mondeo aan de woning opgemerkt, die van één van zijn kompanen was. Via de wagen werden de inbrekers geïdentificeerd. De drie kompanen van Jake V.D. kregen in eerste aanleg elk twaalf maanden cel, deels met uitstel. Jake V.D. werd tot dertig maanden effectief veroordeeld. Hij ging in beroep en vroeg een straf onder elektronisch toezicht.

Het hof vond de feiten daar te ernstig voor en hield bij de strafbepaling ook rekening met zijn eerdere veroordelingen. In 2008 had hij vijf jaar cel gekregen, waarvan vier jaar effectief, voor gewelddadige straatovervallen. Een jaar later werd hij tot twee jaar cel veroordeeld voor een diefstal met geweld en in 2012 tot tien maanden cel voor drugshandel.

Het slachtoffer kreeg ruim 10.000 euro schadevergoeding toegekend.