Kevin De Bruyne over zijn nieuw monstercontract: “Voetbal is nu eenmaal big business, ik doe mijn job”

Kevin De Bruyne maakte vanmiddag tijd voor de Belgische pers en ging geen enkele vraag uit de weg. Over zijn riante contractverlenging, zijn doelen, een revanche op José Mourinho. Onze man kwam heel wat te weten van de openhartige Rode Duivel, die duidelijk goed in zijn vel zit bij een topclub als Manchester City.

Eerder deze week tekende Kevin De Bruyne (26) zijn nieuw, verbeterd contract bij Manchester City. Elke week verdient De Bruyne gemiddeld 360.000 euro bruto – premies, tekengeld en inkomsten uit portretrechten inbegrepen. In de goeie weken kan hij meer dan 400.000 euro bruto verdienen. En in een seizoen waarin City de titel, de FA Cup en de Champions League wint kan de som zelfs stijgen tot 440.000 euro. Het maakt hem samen met Sergio Agüero tot de topverdiener van Manchester City. Dat contract gaat wel pas in vanaf volgend seizoen

“Veel verandert er niet”, aldus De Bruyne. “Ik train nog bij de dezelfde club, met dezelfde mensen. In die zin was het voor mij gemakkelijk deze keuze te maken.”

“Natuurlijk verdien ik nu meer geld maar ook in mijn leven zal er niet veel veranderen. Ik gebruik mijn geld in de eerste plaats om de toekomst van mijn gezin veilig te stellen. Natuurlijk heb ik ook de kans om meer in luxe te leven als ik dat wil. Maar je mag niet vergeten dat ik tien-elf maanden per jaar vooral met voetbal bezig ben. En er weinig ruimte is voor andere dingen. Ik heb veel in mezelf geïnvesteerd om te kunnen presteren.”

Dat de mensen vragen stellen bij zoveel geld, beseft De Bruyne. Maar toch nuanceert hij al die sommen. “Voetbal is nu eenmaal big business. Het feit dat spelers zoveel geld krijgen, wil zeggen dat daarrond nog veel meer geld zit. Ik doe uiteindelijk mijn job om er als atleet elke dag te kunnen staan.”

“Veel mensen zien ons graag spelen”

De Bruyne heeft zich onder Pep Guardiola opgewerkt tot één van de absolute sterkhouders van een topclub als Manchester City? Heeft hij zijn lot ook verbonden aan de Spaanse succescoach?

“Nee, maar ik hoop wel nog een paar jaar met hem te kunnen werken. Ik heb geen idee hoe lang hij bij de club gaat blijven, maar wat hij doet is belangrijk voor deze club. Iedereen kan zien hoe hij ons laat voetballen. Hij heeft iets gecreëerd waardoor de hele wereld ziet dat we een van de beste ploegen van de wereld zijn. Met een mooie stijl. Veel mensen zien ons graag spelen. Dat is aan hem te danken.”

“Ik mag trots zijn op mijn carrière”

Het ene succes volgt momenteel na het andere. De titel in de Premier League lijkt nu al een feit. Waarvan droomt hij nog?

“Zoveel mogelijk winnen”, klinkt het. “Ik heb al negen jaar profvoetbal achter me en nog zeker zes jaar voor me. Sowieso ga ik een mooie carrière hebben gehad waar ik trots op mag zijn. Nu wil ik nog zoveel mogelijk prijzen pakken.”

Dat kunnen dit jaar meteen vier prijzen worden met City… “Dat gaan we proberen. We zitten al in de finale van de League Cup, we staan er in de competitie goed voor en we doen ook nog mee in de FA Cup en Champions League. We spelen match per match en willen alles winnen.”

“Als je niet naar het WK gaat om het te winnen, zal je het ook niet winnen”

En dus wil De Bruyne ook het WK winnen? “Als je niet naar het WK gaat om het te winnen, zal je het ook niet winnen”, kaatst hij terug. “Een toernooi is altijd speciaal en in een match kan vanalles gebeuren, maar dat zijn zaken waar we pas achteraf over moeten praten.”

“De Nations League zie ik voorlopig als extra matchen erbij. Het is niet onze prioriteit maar eenmaal de wedstrijden voor de deur staan, zijn ze wel belangrijk. Zoals je een vriendschappelijke match ook wil winnen eenmaal je op het terrein staat.”

Bij Manchester City bewijst hij elke dag het ongelijk van José Mourinho, die onze landgenoot destijds doorstuurde bij Chelsea.

“Maar ik haal hier nu niet mijn grote gelijk tegenover José Mourinho en Chelsea”, weerlegt hij diplomatisch. “Ik ben gewoon heel fier op de weg die ik heb afgelegd sinds ik acht jaar oud ben en op de opofferingen die ik heb gedaan om hier te komen als speler.”

“Transfer? Ik sluit helemaal niks uit”

En of hij nog droomt van een transfer? “Op het einde van mijn contract zal ik 32 zijn. Het is moeilijk te zeggen waar ik over vijf jaar sta. Hopelijk blijf ik gespaard van blessures en is er dan nog veel mogelijk. Spanje? Ik sluit helemaal niks uit.”

Lees morgen/donderdag het volledige interview met Kevin De Bruyne in Het Nieuwsblad!