Lierse blijft in het spoor van Cercle na zuinige zege tegen Union

Lierse heeft een deugddoende zege geboekt op eigen veld tegen Union. De Pallieters wonnen met 1-0 dankzij na een strafschopgoal van Yagan halverwege de tweede helft. Lierse blijft zo tweede op twee punten van periodeleider Cercle Brugge dat zaterdag met 1-0 won van Roeselare.

In een ondermaatse eerste helft deelde Lierse de eerste prikjes uit en Janssens werd nog op tijd afgeremd alleen richting doel. Aan de overzijde miste een kopbal van Tabekou alle richting. Net voor het halfuur leek een voorsprong voor Lierse dan toch in de maak. In één fase troffen de Pallieters de lat en werd een derde poging met de arm geweerd. Scheidsrechter De Cremer sloot echter de ogen.

Ook de tweede helft haalde niet het vereiste kwaliteitspeil op het Lisp. Heel vroeg in die tweede periode mikte Da Silva tegen de lat. Gaandeweg claimden de Pallieters tot twee keer toe niet onterecht een strafschop. Die kreeg Lierse dan toch, toen Janssens theatraal neerging na een vermeende fout van Peyre. Yagan zette de elfmeter feilloos om. Op aangeven van diezelfde Yagan lieten de Lierenaars via Joachim nog de 2-0 liggen. De zege over de streep trekken lukte wel, zodat Lierse zijn zo begeerde vierde plaats in het eindklassement kan ruiken. Bovendien blijven de jongens van David Colpaert in de race om de tweede periodetitel.