Koppel dat meisje (16) kaalschoor, sloeg en met urine overgoot, veroordeeld tot 24 maanden cel

Roeselare - De Kortrijkse strafrechter heeft woensdag een 21-jarige vrouw veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan zes effectief. Samen met drie mannen mishandelde ze een “vriendin” op haar zestiende verjaardag. De andere daders kregen celstraffen van 18 en 24 maanden met uitstel. Het slachtoffer krijgt bijna 9.000 euro schadevergoeding.

Op haar zestiende verjaardag, op 20 juli 2015, trok het slachtoffer naar haar “beste vriendin” S.V. in een appartement in Roeselare. Ze dacht daar een cadeau te krijgen, maar in de plaats daarvan voltrokken zich gruwelijke feiten. De vier beklaagden hielden haar achttien uur lang vast, mishandelden en vernederden haar. Zo werd het haar van het slachtoffer afgeschoren, kreeg ze urine over zich, werd ze in een ijskoude douche gestoken en moest ze voorgekauwde chips eten. Een maand later werd ook het Facebookprofiel van het slachtoffer gehackt.

De 21-jarige S.V. betwistte de feiten niet, maar zei dat ze uitgedaagd werd en haar zelfbeheersing verloor. Een aantal weken eerder was ze betrokken geweest in een ongeval, waarbij haar vriend het leven liet. Ze beweerde dat het slachtoffer haar verweet dat ze is schuldig aan de dood van haar vriend. Dat bevestigde ook een van de mannen die zich mee schuldig maakte aan de mishandeling. Volgens hem gaf S. het slachtoffer de kans om te vertrekken voor de zaken escaleerden.

Beide vroegen de gunst van de werkstraf. Daar ging de rechter niet op in. Ze krijgen een celstraf van 24 maanden, voor S.V. zelf deels effectief.

Twee andere mannen die bij de feiten aanwezig waren krijgen 18 maanden cel, volledig met uitstel. Zij lieten verstek gaan.